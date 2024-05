15 ani de când Spitalul "Euromaterna" dă siguranță vieții. "În fiecare copil este o bucățică din sufletul nostru"

Aceste lucruri au fost posibile datorită organizării judicioase a activității, investiției permanente în aparatură, grijii continue de a „crește” cadre medicale noi. Suntem foarte mândri că o serie de tineri specialiști, în decursul anilor, au crescut în „Euromaterna”, că au ales, în primul rând, spitalul nostru, în loc să plece în străinătate. Mai mult decât atât, în acești 15 ani, personalul s-a triplat, iar fiecare medic reprezintă o poveste de succes, a lui, personală, dar și a spitalului. Datorită acestor elemente, dar și altora, în acești ani am avut, pe lângă cele peste 20.000 de nașteri, numeroase alte realizări. În primul rând, am devenit maternitate de gradul III și am recuperat inclusiv copii de 500 de grame.







-Ce înseamnă faptul că aţi devenit maternitate de gradul III?



-Suntem una dintre puținele maternități private din țară de nivel III și singura din Dobrogea. Pe baza legislaţiei în vigoare şi în urma unor evaluări constante din partea Consiliului Naţional de experţi în domeniu, spitalul nostru este încadrat, de câţiva ani, ca maternitate de nivel III. Acest lucru înseamnă că avem cel mai înalt grad de maternitate existent în România. Această clasificare ne permite să îngrijim copilul născut prematur, indiferent de vârsta gestaţională pe care o are el la naştere.



-Ce ne puteţi spune despre activitatea departamentului de fertilizare in vitro?



-Activitatea departamentului de fertilizare in vitro este de patru ori mai mare, comparativ cu primii ani de la înființarea spitalului. Totodată, menționăm că în ultimii ani s-a triplat numărul intervențiilor ginecologice, dezvoltându-se foarte mult chirurgia minim invazivă. O altă realizare importantă se referă la faptul că avem singurul specialist de medicină materno-fetală din țară cu certificare internațională la Universitatea Barcelona, în cardiologie fetală.



-Ce v-ați propus pentru perioada următoare?



- Înainte de toate, ne propunem să creștem constant echipa „Euromaterna” pentru a fi competitivi în continuare și să implementăm tot ce apare nou la nivel mondial în obstetrică-ginecologie. Nu ne propunem să facem spitale noi, ci să creştem continuu şi să le oferim pacienților servicii de cea mai bună calitate. În plus, vrem să supraspecializăm personalul medical.



-Domnule doctor, care este cea mai frumoasă amintire din aceşti 15 ani?



-Îmi amintesc și acum cu emoție de prima gardă pe care am efectuat-o în spital, în data de 19 mai 2009. O femeie gravidă se internase să nască și, până să fie văzută de medicul curant, m-am ocupat eu de ea. Travaliul a decurs normal şi a născut cu medicul curant. La ora 4.00 dimineaţa am auzit un plânset de copil și aceea a fost prima naștere din „Euromaterna”. Cred că a fost una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am de aici. Practic, a fost un semn că ne-am început activitatea.



-Mai aveţi emoţii când intraţi în sala de operaţii?



-Deși am foarte multă experiență și ani de activitate în spate, pot spune că am și acum emoții când pun piciorul în sala de operații. Dacă nu ai emoții înainte de o operație înseamnă că nu mai ești om și nu mai ești medic. Înainte de fiecare operație, chiar și la una pe care ai făcut-o de nenumărate ori, ai emoții și este bine să ai emoții, pentru că sunt emoții pozitive.







-Dacă v-ați putea întoarce în timp, ați alege altă meserie?



-Eu sunt unul dintre cei cărora meseria li s-a potrivit ca o mănușă și în mod categoric aș face același lucru. Deci nu, nu aș alege altă meserie.







-Ce înseamnă pentru dumneavoastră acești 15 ani de activitate Euromaterna, doamna director?



-Privind în urmă, la 15 ani de aniversare, putem spune că am reușit să creștem continuu numărul serviciilor medicale atât în ambulatoriu, cât și în asistența spitalicească. Dar dincolo de zidurile spitalului, am extins deviza „Dăm siguranță vieții” și în comunitate, organizând cursuri pentru gravide și lăuze, ateliere de pregătire parentală, informări constante prin mijloace on-line despre activitățile și rezultatele echipelor medicale.



















-Cum decurge o zi de muncă din viața dumneavoastră?



-Orice zi de muncă este o provocare. Uneori, avem planificate lucruri, alteori, planificarea se dă peste cap prin situațiile noi care apar. Important este să căutăm în permanență soluții și să găsim rezolvarea la lucrurile care vin peste noi.







-Medicii se confruntă cu un număr ridicat de nașteri premature?



Numărul de prematuri este în creștere. În acești 15 ani de activitate, am îngrijit în jur de 2.000 de prematuri. Avem o secție de terapie intensivă neonatală cu aparatură de ultimă generație. În plus, organizăm mereu cursuri de formare, pentru ca personalul medical să fie mereu în pas cu tehnica, dar nu este ușor să îngrijești un copil atât de mic. În toate cazurile, personalul își dedică foarte mult din sufletul lor. Acești copii recunosc vocea asistentelor medicale, le oferă un zâmbet, se agață de mâinile lor și simt nevoia de mângâierea personalului medical. În fiecare copil care stă mai mult în terapie, este o bucățică din sufletul personalului medical și rezultatele obținute sunt datorită întregii echipe- medici, asistente. Pentru toți, zâmbetul unui copil înseamnă mai mult decât oboseala unei zile.



-Ce doriți să le transmiteți pacienților și personalului „Euromaterna”?



-Le mulţumim tututor celor care au ales „Euromaterna”, dar şi angajaţilor, pentru efortul depus în toţi aceşti 15 ani în care au contribuit, nemijlocit, la creşterea brandului „Euromaterna”.





-În primul rând, înseamnă peste 20.000 de copii născuți, dar şi faptul că, dintr-o promisiune, „Euromaterna” a devenit o certitudine în peisajul medical dobrogean. 15 ani reprezintă o confirmare a faptului că, încă de la început, am avut gândul de a înființa o instituție medicală care să dăinuie pe termen lung, nu doar pentru câțiva ani și atât. Brandul „Euromaterna” a crescut în acești ani continuu, în primul rând datorită gradului de satisfacție al pacienților care ne trec pragul, acest grad de satisfacție menținându-se în jurul procentului de 97%. Într-un cuvânt, dacă pacientul pleacă vindecat și mulțumit, și noi suntem fericiți.