Campioană naţională la yachting, la numai 16 ani. "O rafală de vânt te poate arunca oricând peste bord, fără să ai timp de reacție"

-Sunt o fire energică. Îmi plac activitățile în aer liber, dar și muzica și dansul, așa că de mică am fost la dans sportiv (cam un an și jumătate), apoi m-am îndreptat spre balet, nu de performanță, mai mult un hobby, dar pe care îl practic constant de peste zece ani (ultimii șase ani sub îndrumarea doamnei profesor Daniela Cristoiu, la Palatul Copiilor din Constanța). Baletul și înotul sunt activitățile care mă țin în formă în extrasezon, perioada noiembrie - aprilie fiind dificilă pentru antrenamentele pe apă în Constanța. Totodată, am participat și la câteva pregătiri cu antrenori din străinătate atunci când au fost oportunități financiare, dar acest sport este destul de costisitor, mai ales când vrei performanță (ambarcațiunea, echipamentul, vela, taxele etc). Referitor la partea a doua a întrebării, dacă îți dorești ceva, găsești și soluții. Bineînțeles, nu îmi neglijez nici pregătirea școlară, fiind în prezent elevă la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, liceul unde mi-am dorit să intru după examenul de capacitate de anul trecut. Este drept că am sacrificat din orele de pregătire sportivă pentru cea școlară, deși am avut și rezultate sportive, dar anul acesta vin în forță să recuperez titlul de campion național la ILCA 4 fete, câștigat în anul 2022, anul trecut fiind vicecampioană la această clasă.