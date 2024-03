Interviu cu Monica Constantin. Muncă multă, oameni puțini! "Suntem doar 40 de angajați în tot județul Constanța"

-Noi suntem Institutul Național de Statistică, principalul producător de date oficiale din România. Direcția Județeană de Statistică Constanța, în mod practic, are ca obiect de activitate culegerea datelor pentru programul statistic național, validarea acestora și diseminarea lor. De asemenea, bineînțeles, răspunde tuturor solicitărilor de date la nivel teritorial. În fiecare an există un program statistic național aprobat la nivel național. Conform programului, noi avem, aproximativ în fiecare an, de realizat peste 100 de cercetări statistice cu diferite periodicități.-Aici sunt mai multe aspecte. În primul și în primul rând, noi ne situăm pe locul 5 din punct de vedere al județului și locul acesta se reflectă în multe alte clasamente. Suntem pe locul 5 și la populația după domiciliu, dar și la cea de la recensământ. Bineînțeles că ramura în care excelăm este turismul. Este destul de clar acest lucru. În ultimii ani, județul Constanța s-a situat alternativ între locul 1 și 2 din punct de vedere al numărului de turiști. Pe perioada pandemiei am fost tot timpul pe locul 1. În rest, și anul trecut, am fost pe locul 2 din punct de vedere al numărului de turiști sosiți pe întreaga perioadă a anului și pe locul 1, întotdeauna, la numărul de înnoptări. Acesta este primul aspect, al turismului, care, să fac o paranteză, ne dă și cele mai mari bătăi de cap. Ne dă bătăi de cap din punct de vedere al completării chestionarelor și al culegerii datelor. Din punct de vedere al suprafeței cultivate, spre exemplu în agricultură, suntem pe locul 2 în România și asta decurge din culturile de cereale. La producția de cereale suntem pe locul 1 în general, la efectivele de animale precum caprinele, tot așa. Suntem cei mai mari deținători de acest tip de animale. Și la paturi în sanatorii balneare suntem pe primul loc, după cum era de așteptat. La produsul intern brut, suntem al patrulea județ după București, Cluj și Timiș. Iar acest loc 5 se reflectă și la numărul de salariați. Statistica s-a încheiat la sfârșitul anului 2023 cu 198.000 de persoane. În ceea ce privește salariile, suntem pe locul 12-13, dar ierarhia este foarte strânsă, sunt apropiate cifrele. Tot pe locul 5 suntem la numărul de întreprinderi active, de locuințe existente, la numărul de locuințe construite și așa mai departe. Dar excelăm în turism și în traficul de mărfuri în Portul Constanța. Însă este ceva specific zonei în care ne aflăm.-Fiecare perioadă din an are particularitățile ei. Dar, de departe, perioada verii este cea mai aglomerată, cum este și de așteptat. Dar nu numai din cauza turismului. Turismul este ceva suplimentar pentru județul Constanța. Noi, Institutul Național de Statistică și direcțiile județene, desfășurăm, începând din luna aprilie – mai, până în august, toate cercetările statistice care se referă la anul precedent, într-un număr extrem de mare. Exercițiul financiar al anului 2023 se depune de către firme până la sfârșitul lunii mai. Deci, această parte este extraordinar de aglomerată. Pe lângă cercetările lunare statistice, avem aceste cercetări anuale de volum foarte mare și care la noi, se combină cu cercetările statistice din turism. Acestea sunt singurele cercetări care nu se desfășoară pe eșantion. Ele sunt cercetări totale, deci noi trebuie să identificăm și să obținem date de la absolut toate unitățile de cazare existente, care nu sunt puține. Deci am ajuns să încercăm să colectăm date de la peste 2200 de unități, lunar.-Problemele cu care ne confruntăm cred că le au toți colegii mei. Noi, poate, le avem din cauza volumului de muncă foarte mare. Conform legii, toate unitățile care își desfășoară activitatea în județ trebuie să ne furnizeze date în mod gratuit la termenele și periodicitățile impuse de programul statistic național. Acest lucru în practică este foarte greu. Sunt foarte mari reticențe din partea agenților economici și noi încercăm prin toate căile să-i contactăm. Rata de răspuns a acestora variază și asta este problema noastră principală. Timpul este scurt, presiunea, foarte mare și ne confruntăm cu refuzul, dar nu explicit. N-aș putea spune că nu doresc să completeze datele. Este vorba despre amânarea, tergiversarea acestei activități până devine prea târziu.-Noi colaborăm cu toate instituțiile statului. Obținem date și avem protocoale cu ANAF și Camera de Comerț. Avem relații foarte bune cu toate instituțiile din Ministerul Agriculturii, cu primăriile din județ. Autoritățile administrativ-teritoriale au statistici lunare. Ele sunt principala noastră sursă de date. Am colaborat foarte bine cu primăriile în anul 2022, când a fost Recensământul Populației și Locuințelor, și înainte, pentru Recensământul General Agricol. A fost și pentru dânșii o mare provocare și au reprezentat ajutorul nostru de nădejde. Fără dânșii, noi suntem doar partea metodologică și statistică, dar în fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să ai colaborări foarte bune. Deci ei sunt colaboratorii noștri cei mai frecvenți.-Avem o organigramă de 42 de persoane. La ora actuală avem 39 de posturi ocupate, plus încă unul contractual temporar pentru o anchetă care se desfășoară pe o perioadă limitată de timp. Deci suntem 40 de oameni acum la serviciu și suntem puțini. Suntem puțini… pentru o direcție cu un volum de muncă atât de mare. Noi am fost și 50 acum 10 ani. S-au schimbat lucrurile între timp. Organigrama este de 42 și, dacă ar fi toată ocupată, cred că ar fi mai bine, dar tot timpul se întâmplă câte ceva. Posturile iar nu se pot ocupa prin concurs și sunt plecări multe, pensionări și așa mai departe. Dar probabil că o organigramă puțin mai mare, în jur de 45, ar acoperi nevoile unui județ atât de mare. La momentul actual aceasta este organigrama noastră. Nu este foarte mică, dar nici suficient de mare și nici nu este ocupată în întregime, din păcate. Chiar și două-trei persoane ar conta, dar, poate, până la sfârșitul anului, se rezolvă.-Acest an este unul deosebit pentru toată lumea. Este un an electoral, care ne va supune la noi provocări. În acest an, pe lângă programul nostru statistic național obișnuit, suntem personal tehnic auxiliar în toate birourile electorale județene și vom participa la toate alegerile, indiferent la ce date vor fi ele. Avem, prin Hotărâre de Guvern, foarte multe atribuții în acest sens. Vom imprima procesele verbale pentru constatarea rezultatului alegerilor. Vom pregăti stațiile de prelucrare pentru anexe, birouri electorale județene, vom scana și valida toate procesele verbale. Deci suntem parte tehnică în tot ce înseamnă proces electoral. De asemenea, am încheiat o anchetă structurală în agricultură în luna februarie. Am avut o anchetă structurală în domeniul agriculturii. Este o anchetă conform regulamentelor Uniunii Europene o dată la trei ani. Vom încerca, anul acesta, să vedem dacă vom reuși să diseminăm datele de la ambele recensăminte prin publicații. Ele s-au încheiat. Pentru Recensământul General Agricol este în lucru o publicație, iar pentru cel al Populației și Locuințelor încă așteptăm toate datele definitive. Încă nu au fost diseminate toate datele și sperăm că vom reuși, în acest an aglomerat, să facem și niște publicații pe temele respective.