Mihaela Ristea, noul director al Direcției pentru Protecția Copilului Constanța. "Sunt un om care cunoaște activitatea acestei instituții"

Referitor la serviciile oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în cazul minorilor aflați în astfel de situații, precizăm faptul că fiecare caz este evaluat din perspectivă multidisciplinară și beneficiază de servicii specifice. Este vorba despre consiliere psihologică, consiliere socială și așa mai departe. Atât minorii cât și părinții acestora sunt incluși în programe de consiliere, cu scopul reducerii vulnerabilității copiilor spre astfel de contexte. Totodată, părinții sunt sprijiniți și asistați pentru a face față dificultăților psihosociale apărute în astfel de contexte, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. Ulterior intervenției, specialiștii din cadrul instituției noastre monitorizează evoluția minorilor în familie pentru a ne asigura că aceștia beneficiază de un mediu securizat în care le sunt asigurate nevoile de bază.





-Lucrez de 23 de ani în această instituție, anul acesta chiar se împlinesc 24 de ani. Am lucrat în mai multe compartimente. Am pregătire juridică, pentru că eu am terminat Facultatea de Administrație Publică, în 2000. Apoi, am terminat Facultatea de Drept în 2003 și cea de Asistență Socială în 2020. Deci, nu este decât dorința mea de a duce mai departe proiecte, de a le finaliza, practic, pe acelea pe care le-am început în ultimii ani și de a face lucrurile să funcționeze, poate, mai bine. Eu sunt un om care cunoaște activitatea acestei instituții. Am fost și purtător de cuvânt o perioadă. Cred că sunt lucruri care mă recomandă.-Anul acesta este unul, așa cum se anunță pentru toată lumea, destul de complex, în sensul că noi avem de finalizat multe proiecte. Am finalizat o parte din ele și sperăm ca procesul de organizare, de restructurare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului să îl încheiem cu succes la sfârșitul acestui an. Asta înseamnă să ne mutăm în case noi, să le oferim copiilor condiții cât mai bune de trai, cât mai aproape de mediul familial, să ne ducem, de asemenea, mai mult spre comunitate. Noi dezvoltăm, pe lângă locuințe de tip rezidențial, case de tip familial și locuințe protejate atât pentru copii, cât și pentru adulți, persoane adulte cu dizabilități, și servicii de zi. Astfel, asigurăm organizarea de activități precum terapiile. Ne dorim, împreună cu toți partenerii sociali pe care noi îi avem de-a lungul anilor, să realizăm integrarea acestor persoane în comunitate. Și vrem, pe viitor, să accesăm cât mai multe proiecte, așa cum am făcut și până acum, și să ne ducem la împlinire misiunea pentru care luptăm. Mai exact, să promovăm respectarea și protecția drepturilor tuturor persoanelor care au nevoie de serviciile noastre. Direcția noastră este în sensul acesta, alături, bineînțeles, de partenerii sociali pe care îi avem și cu sprijinul Consiliului Județean, pe care mereu l-am avut alături și care mi-a dat, încă o dată, șansa să pot contribui și eu la acest demers. Până la urmă, acesta este rolul nostru. E doar o funcție vremelnică și, de fapt, fiecare dintre noi trebuie să ne aducem contribuția. Acesta este țelul meu, nu sunt vorbe mari. Trebuie să conștientizăm cu toții că și ei există în această societate și au nevoie de sprijin. Acei oameni care au nevoie necesită nu doar sprijinul meu, ci al tuturor. Iar eu cred foarte mult în acest deziderat și în misiunea noastră.-Pentru anul 2024, avem în derulare proiectul „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina”, care are ca obiective specifice: construirea și dotarea a 2 Case de Tip Familial în municipiul Mangalia, cu o capacitate de 16 locuri pentru o CTF, destinate copiilor cu dizabilități și beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina”, și reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe strada M.I. Dobrogeanu, nr. 65 D, municipiul Mangalia, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare cu o capacitate de 50 de locuri, destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Cristina” și din comunitate. Pe lista proiectelor se mai află: „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, Programul de Interes Național (PIN) - „Înfiinţarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/ Centre de Criză şi Locuinţe Protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”/ „Sprijin pentru integrare comunitară”; Programul de Interes Național (PIN) - „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități - Tineri în comunitate”; „Înfiinţarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/ Centre de Criză şi Locuinţe Protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate - Sprijin pentru o viață normală”; Înfiinţarea de servicii sociale de tip Centre de Zi, Centre Respiro/ Centre de Criză şi Locuinţe Protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate - „Reducerea Capacității Centrului de Îngrijire și Asistență Armonia”; proiectul „Deschiși către comunitate” pentru Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Techirghiol. Centrul urmează să beneficieze de reparații și igienizarea spațiilor, dotarea cu aparatură medicală, dotarea cu mobilier de uz general și accesibilizarea spațiului prin modernizarea rampei de acces.-Dintre principalele activități sau acțiuni pe care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și le-a propus pentru anul 2024, amintim activităţile de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local sau judeţean, campanii de informare cu privire la procesul de dezinstituționalizare a beneficiarilor din cadrul serviciilor sociale cu cazare pentru persoane adulte, organizarea de întâlniri tripartite și informări permanente ale opiniei publice privind organizarea a diferite activități sau evenimente de Ziua Internațională a Copilului, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului etc. Dintre acțiunile pe care le vom susține, mai amintim organizarea unor conferințe de lansare a anumitor activități, conştientizarea şi sensibilizarea publicului privind riscul de excluziune socială, activităţi de formare profesională continuă, întâlniri prin structurile asociative ale municipiilor, oraşelor, comunelor, prin asociaţii profesionale și participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional.-În anul 2023, au fost înregistrate 65 de astfel de sesizări. Sesizările au fost raportate atât de către persoane juridice, cât și de către persoane fizice, la Numărul Unic Național 119, destinat semnalării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului. Din totalul celor 65 de copii a căror dispariție a fost sesizată, un număr de 45 de copii proveneau din mediul urban, iar 20 de copii din mediul rural. Raportat la numărul total al sesizărilor, facem precizarea că 45 de copii erau de sex feminin și 20 de copii erau de sex masculin. În ceea ce privește motivele care au generat astfel de situații, dintre acestea menționăm stabilirea unor relații de uniune consensuală, consumul de alcool, consumul de droguri, activitățile de joc de noroc, neînțelegeri cu familia sau părinții și așa mai departe.