„Lumea are impresia că noi deţinem monopol pe cursurile navigatorilor. O percepţie eronată!”

Investiţia este una imensă, sper să o ducem la capăt. Subliniez faptul că acest campus se construieşte numai din fondurile proprii ale instituţiei, sunt banii acumulaţi în excedentul pe ani de zile în CERONAV, pe care îi putem folosi pentru investiţii. Cu un efort comun, cred că vom reuşi să dăm în folosinţă campusul undeva în a doua jumătate, poate chiar spre finalul anului 2025. Echipa răspunde bine la solicitări, constructorul ne-a asigurat că încearcă să păstreze ritmul actual. Există doar o mică întârziere, provocată de turnarea fundaţiei, pe un teren aflat foarte aproape de apă.



- Aşadar, campusul este o prioritate. Este unica investiţie pe care o ţintiţi pe 2024/2025?



- Nici pe departe! O altă investiţie majoră o reprezintă poligonul PSI (prevenirea şi stingerea incendiilor), realizat la standarde internaţionale. El trebuia să fie deja terminat, însă au existat întârzieri legate de furnizarea materialelor din dotare, aduse din exterior. Cred că poligonul va putea fi dat în folosinţă anul acesta.



Mai avem şi alte investiţii mai mici, care pot fi însă amânate. Ţineţi cont de faptul că trebuie să asigurăm materialele pentru derularea cursurilor, echipamente utilizate în exerciţiile de salvare, de stingere a incendiilor. Fără ele, nu putem derula activităţile care ne aduc bani. Trebuie să asigurăm, totodată, banii pentru salarii, acest fond trebuie să rămână intact.



- Desfăşuraţi cursuri acreditate pe patru standarde. Cât de greu se obţin acestea, mai avem specialişti în domeniu care-şi pun creierele în folosul comunităţii?



- Să ştiţi că acreditările se obţin cu mare greutate şi nimeni nu ne întreabă cum reuşim să ajungem la aceste performanţe. Din fericire, avem nişte oameni deosebiţi, experţi care se implică super-activ. O acreditare se poate obţine într-un termen chiar şi de trei ani, iar pregătirea unui expert durează cinci-şase ani. Noi nu chemăm auditorul care să certifice că putem face asemenea curs până nu suntem convinşi că putem face acest lucru.



Cei care îşi bagă pielea-n saramură, care îşi dedică întregul lor timp în această instituţie, sunt experţii.



- Păi, să muncească, bănuiesc că sunt foarte bine plătiţi!



- S-ar putea să aveţi o surpriză! Mare! Un expert câştigă mai puţin decât orice alt angajat al CERONAV care nu este expert! Avem experţi care au salariu de 4.000 de lei. Dacă pleacă pe mare, au salarii de peste 10.0000 de euro, pentru că sunt comandanţi.



- Şi cum de reuşiţi să-i păstraţi în centru? Mare minune!



- Am găsit calea de mijloc, în sensul că le permitem oamenilor să plece şi în voiaj. Atunci când prind un contract bun, în patru-cinci luni, îşi rezolvă nevoile financiare. Altfel, nu i-am putea ţine. Sunt oameni valoroşi, 80% dintre ei sunt oameni super-pregătiţi, care pot răspunde oricărei provocări, indiferent de unde vine ea. Inima CERONAV-ului este acolo, în rândul oamenilor care muncesc, contează mai puţin directorul general. Aceasta a fost „reţeta” succesului, astfel am reuşit să rezistăm în timp…



- Aţi avut de curând o „piatră de încercare”, când cu comasarea. Cum s-au aşezat lucrurile?



- Sperăm că acesta este un subiect închis. Informaţiile au fost puţine, nici în minister nu se ştiau foarte multe, cred că, mai degrabă, au fost nişte discuţii la o masă între puţine persoane, care nu aveau informaţiile necesare pentru crearea unui asemenea mastodont instituţional. Noi am aflat despre intenţia respectivă şi am furnizat apoi cât mai multe argumente contra, informaţii de specialitate, în sensul că nu ne pliem cu anumite instituţii, apar incompatibilităţi. De exemplu, nu se putea face comasare cu ANR (n.r. - Autoritatea Navală Română), care ar fi trebuit să efectueze şi trainingul, şi evaluarea. Un conflict de interese! Una dintre aceste activităţi ar fi trebuit să plece în altă parte.



Până la urmă, este bine că responsabilii din minister şi reprezentanţii tuturor instituţiilor prinse-n „horă” au înţeles despre ce este vorba şi s-a renunţat la idee. O decizie corectă şi bună.











- Bun, a scăpat CERONAV-ul necomasat. Dar cu taxele, cum stăm cu taxele percepute de la navigatori? Sunt voci care susţin că sunt cam mari.



- Este o vorbă din popor: oricât de mici ar fi taxele, tot… mari sunt! Dar, să vă explic. Noi avem mai multe tipuri de taxe. În primul rând, sunt cele aprobate de minister, pentru cursurile acreditate de ANR. În acest preţ, includem tot ce consumăm: costurile cu experţii şi acreditarea, echipamente, ţinem cont de numărul de cursanţi - avem grupă de 10 cursanţi, dar ne trezim cu patru! -, dar şi de cheltuielile neprevăzute: creştere a preţului energiei, carburantului, consumabilelor. Bugetăm o faclă de mână la 10 lei, cât costă astăzi, iar ea va costa mâine 20 de lei! La minister, preţul cursului se trimite la aprobare o dată pe an.



Apoi, mai există o categorie de preţuri, cele stabilite de piaţă. S-ar putea ca un curs să îl pot face cu 100 de lei, dar pe piaţă, toată lumea îl livrează la 1.000 de lei. Eu nu pot veni pe piaţă cu 100 de lei, pentru că le-aş face concurenţă neloială celorlalţi. Probabil, un privat cheltuie



8-900 de lei pentru acel curs şi să ştiţi că un privat plăteşte un expert de cinci ori mai bine decât mine. Nu pot intra pe piaţă cu un preţ de dumping, pentru că, printr-o formă sau alta, concurenţa mă va evacua, se vor găsi soluţii pentru a mă înlătura. Dar chestia asta mă ajută pe mine la excedent, să pot termina campusul!



- Când se fac referiri la CERONAV, există percepţia generală a unui monopol, a unei instituţii fără concurenţă…



- O percepţie complet eronată! Într-adevăr, lumea are impresia că noi deţinem monopol pe cursurile navigatorilor. Nu este adevărat! La numai 150 de kilometri de Constanţa, în Bulgaria, la Varna, se derulează fix aceeaşi activitate. Dacă sunt acreditate de autoritatea navală bulgară, ANR este obligată să ia în considerare aceste cursuri pentru brevetele ofiţerilor români. Cui nu-i convine să vină la noi poate merge foarte uşor la Varna. De asemenea, sunt cursuri care se fac şi la alte centre private din Constanţa. ANR nu are nicio influenţă, atâta timp cât sunt acceptate de armator şi de autorităţile portuare pe unde intră nava, cursurile sunt perfect valabile. Aceste centre vin însă cu preţuri de dumping, iar eu trebuie să cobor preţurile mele. Despre ce fac ei acolo, online, prefer să nu fac niciun comentariu. Sunt acceptaţi de piaţă şi punct. - Bun, a scăpat CERONAV-ul necomasat. Dar cu taxele, cum stăm cu taxele percepute de la navigatori? Sunt voci care susţin că sunt cam mari.- Este o vorbă din popor: oricât de mici ar fi taxele, tot… mari sunt! Dar, să vă explic. Noi avem mai multe tipuri de taxe. În primul rând, sunt cele aprobate de minister, pentru cursurile acreditate de ANR. În acest preţ, includem tot ce consumăm: costurile cu experţii şi acreditarea, echipamente, ţinem cont de numărul de cursanţi - avem grupă de 10 cursanţi, dar ne trezim cu patru! -, dar şi de cheltuielile neprevăzute: creştere a preţului energiei, carburantului, consumabilelor. Bugetăm o faclă de mână la 10 lei, cât costă astăzi, iar ea va costa mâine 20 de lei! La minister, preţul cursului se trimite la aprobare o dată pe an.Apoi, mai există o categorie de preţuri, cele stabilite de piaţă. S-ar putea ca un curs să îl pot face cu 100 de lei, dar pe piaţă, toată lumea îl livrează la 1.000 de lei. Eu nu pot veni pe piaţă cu 100 de lei, pentru că le-aş face concurenţă neloială celorlalţi. Probabil, un privat cheltuie8-900 de lei pentru acel curs şi să ştiţi că un privat plăteşte un expert de cinci ori mai bine decât mine. Nu pot intra pe piaţă cu un preţ de dumping, pentru că, printr-o formă sau alta, concurenţa mă va evacua, se vor găsi soluţii pentru a mă înlătura. Dar chestia asta mă ajută pe mine la excedent, să pot termina campusul!- Când se fac referiri la CERONAV, există percepţia generală a unui monopol, a unei instituţii fără concurenţă…- O percepţie complet eronată! Într-adevăr, lumea are impresia că noi deţinem monopol pe cursurile navigatorilor. Nu este adevărat! La numai 150 de kilometri de Constanţa, în Bulgaria, la Varna, se derulează fix aceeaşi activitate. Dacă sunt acreditate de autoritatea navală bulgară, ANR este obligată să ia în considerare aceste cursuri pentru brevetele ofiţerilor români. Cui nu-i convine să vină la noi poate merge foarte uşor la Varna. De asemenea, sunt cursuri care se fac şi la alte centre private din Constanţa. ANR nu are nicio influenţă, atâta timp cât sunt acceptate de armator şi de autorităţile portuare pe unde intră nava, cursurile sunt perfect valabile. Aceste centre vin însă cu preţuri de dumping, iar eu trebuie să cobor preţurile mele. Despre ce fac ei acolo, online, prefer să nu fac niciun comentariu. Sunt acceptaţi de piaţă şi punct.











Nu în ultimul rând, mai există centre de perfecţionare şi la universităţile maritime. De fapt, la aşa zisele universităţi maritime, pentru că eu am convingerea că nu sunt universităţi pur maritime. UMC şi Academia Navală au centrele lor de perfecţionare. Avem chiar oarece probleme cu universităţile, în sensul că ei se opun în a derula şi noi unele cursuri pe care, în opinia mea, avem dreptul să le facem. O problemă pe care cu siguranţă o vom rezolva în timp.



Mult mai important însă este ca navigatorii să înţeleagă, asemenea colegilor lor din aviaţie, că aceste cursuri de reîmprospătare a cunoştinţelor, a procedurilor, o dată la cinci ani, sunt extrem de importante. Până la urmă, este vorba despre vieţile lor!



- Domnule director general, mult succes în activitate!



- Vă mulţumesc!





