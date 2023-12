Muzeul de Artă Constanța, la ora bilanțului. Emoții și speranțe pentru anul 2024

-Activitatea expozițională și culturală a fost bogată și anul acesta, când am avut pe simeze peste 30 de expoziții temporare; expoziții de pictură, grafică, fotografie și sculptură, iar dacă ne referim la evenimente culturale, în general, acestea cred ca se apropie de 100. Dealtfel, această efervescență nu a rămas fără ecou, numărul vizitatorilor crescând considerabil față de anii trecuți și astfel dublând veniturile proprii previzionate la începutul anului. În acest an, s-a organizat a doua ediție a Bienalei Naționale de Pictură Constanța 2023, o primă ediție a Taberei Naționale de Pictură Constanța 2023, dar și Sesiunea Internațională de Comunicări Cultural-Științifice „Realism și alegorie în creația artistică”.



Desigur, pentru mine, personal, cel mai important eveniment a fost Bienala, dar și expoziția al cărui curator am fost, expoziția „TU” a artistului Aurel Vlad. Au fost o seamă de expoziții importante, ca cea organizată în colaborare cu galeria Mobius a artistului Roman Tolici, „Pursuit of Happiness”, expoziția „Undeva în timp”, a artistei Florica Prevenda, curatoriată de Mădălina Mirea, iar în urma taberei și a bienalei, Muzeul de Artă Constanța și-a îmbogățit patrimoniul muzeal cu noi donații, respectiv 18 lucrări semnate de artiști contemporani, dintre cei mai valoroși.



Anul acesta am avut și o bogată activitatea publicistică, tipărind noul album destinat Muzeului “Ion Jalea”, catalogul Bienalei Naționale de Pictură 2023 și catalogul Sesiunii Internaționale de Comunicări Cultural-Științifice „Realism și alegorie în creația artistică”. De asemenea, datorită succesului avut cu formatul mic al catalogului Muzeului „Dinu și Sevasta Vintilă” Topalu, am hotărât și am reușit să îl retipărim și pe acesta. În plan cultural, pentru anul 2024, ne-am propus continuarea programelor începute, precum și inițierea unor programe noi: „Redescoperirea patrimoniului artistic local” cu următoarea etapă, trecerea de la prezentarea online la inițierea unor parteneriate cum ar fi cel cu ART SAFARI și organizarea unei expoziții de mare amploare, în premieră, cu aproximativ 100 de lucrări din colecția Muzeului „Dinu și Sevasta Vintilă” Topalu. Același program, care vizează revitalizarea secțiilor noastre, va include și o expoziție în parteneriat cu „Neo Art Connect” la Muzeul de Sculptură „Ion Jalea”, o expoziție dedicată fiicei sculptorului, graficiana Alla Jalea.



Alt program nou pentru 2024, pe care l-am gândit în parteneriat cu ICR Istanbul, se numește „Fascinația Orientului în arta contemporană” și va cuprinde ateliere de creație și expoziții realizate cu elevi și studenți din Constanța și Istanbul.



- Ați observat reacția publicului vizitator în 2023. Care au fost evenimentele care au prezentat un interes deosebit?



- Interesul trebuie menținut viu în continuare, iar dacă ar fi să facem o statistică, am observat profilul tânărului cu studii superioare ca fiind principalul vizitator al muzeului. În acest scop, în 2023 am continuat și dezvoltat numeroase colaborări și parteneriate cu diverse instituții, muzee, asociații, universități, licee, școli gimnaziale și grădinițe. Scopul acestor parteneriate a fost realizarea de expoziții, lansări de carte, ateliere de creație plastică și concerte pe plan local. Totodată, au existat și numeroase și importante colaborări pentru promovarea patrimoniului muzeal în țară, inițiative avute cu „Art Safari”, Muzeul de Artă din Iași și Ateneul Național din Iași, precum și cu Muzeul de Artă Recentă.



- Va beneficia Muzeul de Artă de alte lucrări de reabilitare/consolidare în perioada următoare?



- Anul acesta am continuat investițiile, reparațiile și modernizările începute anul trecut. Organizarea depozitului ne-a luat mult timp, însă ne apropiem de cum ar trebui să arate unul la standardele actuale, recondiționarea parchetului din sălile de expoziții temporare și permanente, continuarea modernizării sistemului de iluminat în sălile de expoziții temporare și montarea traseului expozițional și a unor informații relevante pentru lucrările muzeului și a secțiilor sale, au fost doar câteva acțiuni întreprinse anul acesta pentru o mai bună funcționare și o modernizare a muzeului. Pentru 2024, preconizăm să continuăm cu lucrări de amenajare și modernizare a spațiilor interioare de expunere, clădirea sediului administrativ, reparații la instalația electrică prin realizarea de circuite separate, lucrări de amenajare a laboratorului de restaurare, precum și dotarea acestuia cu diverse obiecte de inventar necesare.



De asemenea, la Muzeul „Ion Jalea” va fi obligatorie repararea acoperișului, datorită infiltraților cauzate de fenomenele meteorologice din noiembrie 2023. În anul 2024 vom continua cu modernizarea depozitului de pictură (care are o vechime de peste 30 ani) cu sisteme de rafturi mobile metalice, funcționale care sunt conforme cu normele actuale de conservare. Din dorința de a oferi vizitatorilor o experiență cât mai complexă și interactivă, ne dorim achiziționarea unor ecrane tactile de informare pentru Muzeul de Artă Constanța.



- Ce ne puteți spune despre muzeul de la Topalu? Câți vizitatori ați înregistrat anul acesta acolo?



- La muzeul din Topalu au fost în jur de 3.000 de vizitatori anul acesta, dar sunt convinsă că cei ajunși odată acolo se vor reîntoarce poate chiar însoțiți, pentru că este o colecție cu adevărat specială. După expoziția pe care o pregătim, însă, anul viitor la „Art Safari”, sunt sigură că vor descoperi tot mai mulți oameni ce bijuterie de muzeu avem noi aici, în Dobrogea.



-Cum v-ați gândit să promovați Muzeul de Artă pe viitor?



-Anul acesta, în premieră, am deschis o serie de expoziții temporare la Muzeul de Sculptură „Ion Jalea”, care s-au bucurat de un public numeros și entuziast, așa că vom continua și anul viitor acest proiect. Prima Sesiune Internațională de Comunicări Cultural-Științifice „Realism și alegorie în creația artistică” pe care muzeul nostru a găzduit-o a fost și ea dedicată sculptorului Ion Jalea, iar acum, la final de an, suntem bucuroși de apariția celor două cărți editate cu acest prilej: catalogul sesiunii și noul album destinat Muzeului „Ion Jalea”, mult îmbunătățit față de cel scos în anul 2017, la redeschiderea muzeului.



Toate activitățile noastre sper că au crescut gradul de vizibilitate al Muzeului de Artă și prin modernizarea site-ului, prin promovarea pe mai multe canale mass-media, platforme sociale, Facebook și Instagram.



-Ce artiști renumiți vor expune anul viitor la muzeul din Constanța?



-Păstrăm surpriza, însă trebuie să vă spun că vom deschide anul cu o expoziție de pictură Alexandru Rădvan, un artist bucureștean pe care îl urmăresc și apreciez demult și mă bucur, exact ca în cazul lui Aurel Vlad, atunci când reușim să aducem expoziții importante la Constanța.



-Cu ce probleme se confruntă instituția? Există deficit de personal?



-Din păcate, da. Trebuie să spun că avem una dintre cele mai mici scheme de personal din țară, raportat la dimensiunea muzeului și a secțiilor sale și la valoarea patrimoniului. Cu un patrimoniu atât de bogat și o suprafață totală de expunere de aproximativ 7.000 mp în toate cele trei muzee, imaginați-vă că suntem pe organigramă, cu tot cu mine, 26 de oameni. În decursul timpului, la nivelul muzeului au fost efectuate mai multe reduceri de personal: dacă în anul 1995 erau 50 de angajați, iar în anul 2010 s-a ajuns la numărul de 40 de angajați, în prezent realizăm toate activitățile cu un efectiv de doar 26 de angajați, aproape la jumătate din numărul celor din 1995. Lipsa acută de personal a muzeului ne aduce acum în imposibilitatea de a avea un număr minim de posturi de conducere, necesar desfășurării unei activități obișnuite a unui muzeu.



În data de 16 noiembrie 2023 am înaintat spre avizare Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor propunerea pentru noua organigramă care a fost susținută anterior într-o intervenție video în ședința susținută online, ocazie cu care am primit acceptul acestei Comisii pentru păstrarea celor trei posturi de conducere, dar întrucât avizul Comisiei este unul consultativ, ar trebui găsită o soluție pentru a păstra identitatea și activitatea muzeului în condiții optime, fără a fi necesară reorganizarea sau reducerea de personal. Sper, însă, că se va găsi o soluție pentru toate aceste probleme ale noastre, pentru că un Muzeu de Artă ca cel pe care îl avem noi aici, la Constanța, merită toată atenția și sprijinul.





