Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, Dorin Sasu Grecu:„Legea este simplă, trebuie doar să fim atenţi şi să o respectăm!”

- Apropo, scuzaţi că vă întrerup! Că tot veni vorba de Apele Române, de plaje. Ce ne puteţi spune despre situaţia de la Corbu, unde un investitor vrea să ridice un complex turistic de proporţii? S-a construit pe plajă? Ştiţi că s-a ajuns în instanţă…



- Din punctul meu de vedere şi din verificările făcute, acel teren a fost inventariat de UAT şi intabulat de comuna Corbu, ajungând ulterior la un proprietar privat. Din verificările întocmite de noi nu a rezultat că acel teren ar intra în aria terenurilor din domeniul statului, respectiv plajă. Acolo nu este faleză. Discuţiile în acel scandal au plecat de la limita celor 150 de metri de la ultimul val până la limita terenului. Acesta este singurul element contestat. Din câte ştiu, există un plan de situaţie întocmit, dar care nu a ajuns la noi pentru recepţie. Mai departe, se va pronunţa instanţa. Noi nu am identificat la această oră construcţii, nu sunt înscrise sub nicio formă, nici finalizate, nici în stadiu de execuţie, în baza recepţiei parţiale. Nu am auzit să fie contestat statutul juridic al terenului, în sensul de a fi al statului. ABADL nu a făcut nicio solicitare în acest sens.



Este o situaţie complet diferită faţă de cea de la Limanu, unde există în discuţie dreptul de proprietate asupra plajei, un conflict între instituţii de stat şi persoane juridice.



- Constanţa suferă enorm la capitolul peisaj arhitectonic. S-a construit mult, haotic în ultimii 25 de ani. Ce-a fost a fost, răul este deja făcut, îl observă toată lumea, dar să privim înainte. Se poate implica în vreun fel oficiul de cadastru pentru a mai pune frână „betonării” Constanţei?



- Lumea are mari aşteptări (şi) de la noi, dar trebui să va spun că, la capitolul control, nu am avut foarte multe pârghii. Prin definiţie, oficiul de cadastru este o instituţie care ţine evidenţa tehnică, economică şi juridică a terenurilor, cu sau fără construcţii. Pentru că, din punct de vedere cadastral, imobilul este terenul! Aceasta a fost sfera noastră de atribuţiuni.



Însă, recent, legiuitorul s-a gândit să ne crească şi nouă competenţele atunci când, de exemplu, este cazul înscrierii unui bloc. Astfel, putem face verificări inclusiv în ceea ce priveşte planurile anexe ale autorizaţiei de construcţie, raportat la planurile construcţiei după finalizare.



Dacă aveţi nevoie de avizarea releveelor, iar în cazul blocurilor este obligatorie, trebuie să verificăm concordanţele între ceea ce s-a proiectat şi ceea ce s-a executat. Şi să ştiţi că, de multe ori, apar diferenţe. Semnificative!



Până acum, atribuţiunile ne permiteau să verificăm doar regimul de înălţime. Era vorba de un bloc cu zece etaje, noi ne asiguram că acel bloc are exact zece etaje, nimic mai mult. Ce era înăuntru? Nu ştia nimeni. Ne-a crescut sfera de verificare şi astfel am reuşit să mai punem stop unor chestiuni.



- Cum stă municipiul Constanţa la capitolul cadastrare, sunt lucrurile limpezi?



- În privinţa situaţiei cadastrării, se poate spună că municipiul Constanţa stă bine, având un procent de peste 80% imobile înscrise. Situaţia este mult mai problematică în alte judeţe, în special din Transilvania. Mergi şi găseşte-l pe urmaşul lui Franz Joseph!



- Dar cu personalul, cum staţi cu personalul? Mai sunt tinerii interesaţi de un post „călduţ”, cum spune lumea, la oficiul de cadastru?



- Personalul are un grad mare de încărcare, iar specialiştii în domeniu sunt foarte greu de găsit.



Aşa cum vă spuneam şi în debutul acestui interviu, suntem de-a dreptul sufocaţi din punct de vedere al lucrărilor, ca personal, depăşim de mult numărul de 1.000 de cereri. Este o încărcătură foarte mare, este dificil de ţinut lucrările la zi. Bineînţeles că am mai avea nevoie de personal, momentan nu facem angajări, însă este greu de găsit specialişti, ingineri geodezi. Asta pentru că nu avem facultate de profil la Constanţa, doar cei de la Construcţii fac un modul în primul an.



Firme private care execută lucrări de cadastru există, dar nu au legătură cu noi, sunt certificate direct de autoritatea naţională. Iar tinerii preferă să se îndrepte spre aceste firme, unde salariile pot fi substanţial mai mari.



- Domnule director, mult succes în activitate!



- Vă mulţumesc!



