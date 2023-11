Autorizaţiile la control, la Constanţa! Oficiul de Cadastru încurcă planurile rechinilor imobiliari

Tunurile imobiliare date la malul mării sunt binecunoscute. Constanţa s-a betonat, „rechinii” din domeniu au construit cum şi când au vrut, fără a fi deranjaţi, aşa că, peste noapte, în mai toate cartierele, au răsărit construcţii hidoase, stricând în mod ireparabil linia arhitectonică a urbei. De curând, o nouă entitate a primit atribuţiuni de control, să vedem şi cât de eficientă se va dovedi a fi!Era în care, la Constanţa, s-au dat marile lovituri în privinţa construcţilor de blocuri la limita ori chiar peste limita legii se apropie de final. Pentru un plus la capitolul verificare, o nouă instituţie, mai exact Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), a primit atribuţiuni de control, iar directorul Dorin Sasu Grecu spune că, prin acest filtru suplimentar instituit, se vor mai opri din „rele”.„Nu am avut foarte multe pârghii la capitolul control. Oficiul de Cadastru ţine evidenţa tehnică, economică şi juridică a terenurilor, cu sau fără construcţii. Pentru că, din punct de vedere cadastral, imobilul este terenul! Însă, legiuitorul s-a gândit să ne crească şi nouă competenţele atunci când, de exemplu, este cazul înscrierii unui bloc. Astfel, mai nou, verificăm inclusiv planurile anexe ale autorizaţiei de construcţie, raportat la planurile construcţiei după finalizare.Dacă aveţi nevoie de avizarea releveelor, iar în cazul blocurilor este obligatorie, trebuie să verificăm concordanţele între ceea ce s-a proiectat şi ceea ce s-a executat. Şi să ştiţi că, de multe ori, apar diferenţe. Semnificative!Până acum, atribuţiunile ne periteau să verificăm doar regimul de înălţime. Era vorba de un bloc cu şapte etaje, noi ne asiguram că acel bloc are exact şapte etaje, nimic mai mult. Ce era înăuntru? Nu ştia nimeni.Ne-a crescut sfera de verificare şi astfel am reuşit să mai punem stop unor chestiuni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul OCPI Constanţa, Dorin Sasu Grecu.În privinţa situaţiei cadastrării, se poate spună că municipiul Constanţa stă bine la acest capitol, având un procent de peste 80% imobile înscrise.Ce se va întâmpla în situaţia în care, de la Cadastru, se va primi un raport nefavorabil? Mai departe, este treaba organelor de cercetare (penală).Inginerii geodezi, rara avisÎn privinţa personalului pe care oficiul îl are la dispoziţie, acesta are un grad mare de încărcare, iar specialiştii în domeniu sunt foarte greu de găsit.„Suntem de-a dreptul sufocaţi din punct de vedere al lucrărilor, ca personal, depăşim de mult numărul de 1.000 de cereri. Este o încărcătură mare, este dificil de ţinut lucrările la zi. Bineînţeles că am mai avea nevoie de personal, momentan nu facem angajări, însă este greu de găsit specialişti, ingineri geodezi. Nu avem facultate de profil la Constanţa, doar cei de la Construcţii fac un modul în primul an. Firme private care execută lucrări de cadastru există, dar nu au legătură cu noi, sunt certificate direct de autoritatea naţională”, a explicat directorul general Dorin Sasu Grecu.