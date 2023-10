Semn al sărăciei sau al lipsei de educaţie! Constănţenii iau cu asalt casele de amanet

Săli de jocuri de noroc, case de pariuri sportive, păcănele pretutindeni. Pe unde treci prin Constanţa, fie că este vorba despre un bulevard principal sau o străduţă de cartier, este aproape imposibil să nu vezi o asemenea locaţie a tentaţiei, a pierzaniei. Iar adeseori, în imediata lor vecinătate, se află şi o casă de amanet. Când s-au terminat banii, dar nu şi poftele, vinzi… verigheta şi lanţul de aur de la gât!Tot mai mulţi constănţeni aleg să-şi amaneteze obiectele de valoare, de la bijuterii, telefoane, laptopuri şi alte electronice, până la biciclete, motociclete sau limuzine de lux.Cauzele acestui tip de comportament al populaţiei sunt multiple, fiind semn al sărăciei ori a lipsei de educaţie. Unii au nevoie urgentă de bani pentru a acoperi cheltuielile cotidiene, alţii au probleme de sănătate, în ambele cazuri nemaiexistând varianta creditului bancar. Însă foarte mulţi constănţeni ajung să apeleze la serviciile caselor de amanet din cauza viciilor. Cele mai frecvente: băutură, femei, droguri şi jocuri de noroc.„Am fost martor la multe situaţii neplăcute, unele chiar dramatice, în care soţii şi-au amanetat bijuteriile, maşinile, pentru a face rost de bani de băutură şi mai ales jocuri de noroc. Pierduseră sume importante, tocaseră tot ce avuseseră prin buzunare şi nu se potoleau. Tot sperau că îşi vor reveni, că vor câştiga până la urmă. Speranţe deşarte! Iar când au aflat soţiile, să vezi scandal. În unele cazuri, bunurile au fost răscumpărate de familii, în alte cazuri, au ajuns prea târziu, bijuteriile fiind între timp valorificate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe S., reprezentant al unui case de amanet.Pe piaţa constănţeană, casele de amanet au răsărit ca ciupercile după ploaie şi se întrec în tot felul de oferte: preţuri bune pentru bijuteriile de aur şi argint, perioade de graţie mai mici sau mai mari, iar programul de lucru este non-stop. Ai pierdut la păcănele şi, la miez de noapte, ai nevoie de bani? Fuga cu lanţul de aur de la gât, luat din munca bunicilor, la casa de amanet!O afacere pe profit!Fenomenul este valabil la nivelul întregii Românii, piaţa caselor de amanet urmând a ajunge, anul acesta, la un nivel record estimat de 1,8 miliarde de lei. În 2022, cifra de afaceri a pieţei caselor de amanet din România a crescut cu 23% faţă de anul precedent şi a fost de două ori mai mare decât în 2013, atingând cel mai ridicat nivel din istorie, de peste 1,6 miliarde de lei.„Este vizibilă erodarea puterii de cumpărare a românilor pe fondul persistenţei presiunilor inflaţioniste şi a reducerii venitului disponibil ca urmare a scumpirii creditării. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, cheltuielile medii lunare ale unui român au crescut în trimestrul al doilea din acest an cu 12% faţă de aceeaşi perioadă de anul trecut, la 2.392 lei (după un avans anual de 16% în 2022), în timp ce veniturile s-au majorat cu 11,6%, la 2.770 lei (după un plus anual de 14,8% în 2022). Astfel, tot mai mulţi români apelează la serviciile caselor de amanet. Pentru 2023, estimăm continuarea creşterii pieţei de profil şi depăşirea maximului istoric atins în 2022, la aproximativ 1,8 miliarde de lei”, se arată într-o analiză efectuată de KeysFin.Rezultatul net al caselor de amanet a crescut, anul trecut, cu 23% faţă de 2021 şi a fost cu 107% peste nivelul din 2018, la maximul istoric de 402 milioane de lei. Dintre cele 1.700 de companii analizate, aproximativ 1.100 (65,5%) au înregistrat profit, 358 (20,8%) pierdere, iar restul au avut un rezultat net nul în 2022.În ceea ce priveşte numărul mediu de angajaţi din piaţa caselor de amanet, acesta a scăzut cu 3,9% faţă de 2021 şi a fost cu 18,4% sub nivelul din 2018, la aproape 4.600 în 2022.