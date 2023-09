Case, terenuri, bijuterii de lux, conturi bancare! Cât de bogaţi sunt directorii Portului Constanţa

Portul Constanţa este unul dintre obiectivele de interes major/strategic pentru economia naţională. Fiind poartă principală de acces a mărfurilor, aici se fac bani mulţi - mai albi, mai negri, funcţie şi de cât de vigilente sunt autorităţile statului. Şi dacă tot vorbim despre bani, vă vom prezenta şi averile celor aflaţi în funcţii de conducere.Pentru a înţelege mai bine cine ia decizii, la cine sunt „frâiele”, trebuie din start precizat că Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii ei economice. Compania este administrată de un consiliu de administraţie compus din şapte membri, ales de adunarea generală a acţionarilor, însă există şi o conducere executivă.La capitolul conducere executivă, despre directorul general al companiei, Florin Vizan, se poate afirma scurt: este un om bogat. Chiar foarte bogat, pe măsura priceperii în afaceri.Conform ultimei declaraţii de avere, Florin Vizan deţine un teren intravilan, în suprafaţă de 1.154 mp, la Neptun (cotă 1/2), şi nu mai puţin de patru terenuri extravilane: unul în Constanţa (9.000 mp, cotă 1/2) şi trei în comuna Corbu (50.000 mp, 15.000 mp, respectiv 36.500 mp, toate cotă 1/2). Ca imobile, are un apartament în Bucureşti (215 mp, cotă 1/2) şi două spaţii comerciale, unul în Braşov (198 mp) şi unul în Neptun (559 mp), ambele cotă 1/2.Directorul general al CN APM are în colecţie trei ceasuri bărbăteşti, în valoare de 18.000 euro, trei ceasuri de damă, tot în valoare de 18.000 de euro, dar şi bijuterii cotate la 20.000 de euro, în timp ce în diverse bănci are depozite în valoare de 4.830.000 de lei şi 37.000 de euro.La capitolul plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, apar 5.355.450 lei, respectiv 13.500 euro în fişa lui Vizan, care a mai încasat 1,6 milioane de lei din dividende şi 130.000 de lei din chirii.Două terenuri intravilane, în suprafaţă totală de 1.140 mp, la Năvodari, şi o casă (153 mp) tot în Năvodari deţine şi Daniela Şerban, directorul financiar al companiei, care a mai raportat depozite bancare în valoare de aproximativ 45.000 de lei.Din indemnizaţia contractului de mandat, Daniela Şerban a încasat în ultimul an 309.095 lei, în conturi mai intrându-i aproximativ 10.000 lei, din dividende.Investiţii în terenuri agricoleDirectorul strategie-dezvoltare al CN APM, Eugen Căruntu, a investit în terenuri agricole, dobândind prin contract de vânzare-cumpărare nu mai puţin de cinci astfel de terenuri în suprafaţă de 10 hectare, la Peştera, 0,8 hectare, la Vulturu, respectiv 2 hectare, 5,1 hectare şi 2,5 hectare la Sinoie, toate în cotă 1/2. În aceeaşi cotă 1/2 mai deţine un apartament (93 mp) în Constanţa, un spaţiu comercial (814 mp) la Sibioara şi un teren intravilan în suprafaţă de 13.511 mp la Sibioara.Trebuie precizat însă că directorul Eugen Căruntu are şi datorii în valoare totală de aproximativ 240.000 lei.În schimb, în declaraţia de avere a directorului operaţiuni portuare, Costel Bucur, apare un singur teren agricol, în suprafaţă de 426 mp, la Agigea, cotă 1/2, însă două terenuri intravilane, ambele în Constanţa: unul în suprafaţă de 237 mp (cotă 1/2), celălalt în suprafaţă de 180 mp (cotă 1/8). Are două case în Constanţa (118 mp, cotă 1/2, respectiv 118 mp, cotă 1/8), a raportat depozite bancare de 13.500 de euro şi 76.500 de lei, dar şi credite bancare în valoare totală de aproximativ 46.000 lei.Nu în ultimul rând, Florin Laurenţiu Chirilă, directorul direcţiei tehnice, şi-a trecut în declaraţia de avere cinci terenuri intravilane: 283 mp în Constanţa (cotă 1/2), 19,6 mp în Constanţa (cotă 1/2), 15 mp în Constanţa (cotă 37,5%), 396 mp în Lazu (cotă 37,5%) şi 320 mp în Lazu (cotă 37,5%), două case (una în Constanţa - 283 mp, cotă 1/2 şi una în Lazu - 186 mp, cotă 37,5%) şi două apartamente în Constanţa (57 mp - cotă 1/2, respectiv 46 mp - cotă 37,5%). Are două autoturisme, un Volkswagen Passat şi un Ford Fiesta, dar şi datorii bancare de 150.000 euro şi aproximativ 65.000 lei.XXXÎn ediţiile viitoare, vom prezenta averile celorlalţi membri ai conducerii executive, dar şi pe cele ale membrilor consiliului de administraţie.