Portul Constanţa, „cloşca cu puii de aur”! Cine pune mâna pe milioanele din bani publici

Portul Constanţa este o adevărată „cloşcă cu puii de aur”. În actualul context internaţional, marcat de invazia rusă în Ucraina, a devenit cel mai important nod al reţelei de transport la Marea Neagră, principala poartă de export/import a mărfurilor. Traficul a crescut spectaculos, aşa că investiţiile sunt mai mult decât justificate. Să vedem însă în buzunarele cui vor intra milioane şi milioane de euro. Se joacă pe bani mulţi!Este suficientă o simplă plimbare pe faleza de la Cazino - şi nici nu-ţi trebuie trei facultăţi şi două masterate - pentru a realiza volumul uriaş de mărfuri tranzitate prin portul Constanţa. Navele care fac radă se văd cu ochiul liber, aşteptând să ajungă la dane, pentru operaţiunile de încărcare/descărcare. Unde e „foială”, sunt evident şi bani, iar atât premierul Marcel Ciolacu, acum ceva vreme, cât şi ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, braţ la braţ mai recent cu reprezentanţii Uniunii/Comisiei Europene şi ai Statelor Unite ale Americii, au anunţat un val de investiţii fără precedent în Portul Constanţa.Doar la ultima şedinţă de Guvern s-au aprobat mai multe investiţii-strategice în infrastructură, însumând 1,4 miliarde de lei, însă aceasta este doar o „felie de tort”, pentru că vor veni şi bani europeni. Cine va pune mâna pe „caşcaval”?Contract cu ramificaţii în GermaniaUn contract bun, în valoare de 3.089.890 lei fără TVA, a fost câştigat de asocierea Critical Technologies / Hamburg Port Consulting (Germania), pentru „Elaborarea Specificaţiilor pentru proiectarea şi implementarea unui Port Community System în Porturile Maritime Constanţa şi Mangalia”.„Obiectivul principal al acestui contract este de a identifica, elabora şi furniza specificaţiile tehnice şi funcţionale pentru dezvoltarea unui Port Community System şi de a oferi două opţiuni pentru modelele de guvernanţă şi afaceri pentru un PCS în porturile maritime administrate”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei.Autoritatea contractantă este Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa, iar durata contractului - nouă luni.Conform confidas.ro, firma Critical Technologies a raportat în anul 2021 o cifră de afaceri de 8.248.869 şi un profit net de 1.168.480, obţinut cu un număr mediu de trei angajaţi, iar în portofoliu are numai 11 contracte din bani publici.Alte licitaţii sunt în faza de derulare, una dintre acestea, foarte atractivă, fiind cea pentru „Proiectare şi execuţie: Asigurarea condiţiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanţa (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la Reţeaua Trans-Europeană de Transport TEN-T pentru implementarea proiectului Ealing”. Valoarea totală a contractului - 72.244.210 lei fără TVA.De asemenea, mai sunt puse la bătaie un contract în valoare de 400.000 lei fără TVA, pentru „Servicii de elaborare SF, ACB şi a aplicaţiei de finanţare în vederea depunerii proiectului Amplasarea unei staţii de încărcare baterii tip container în zona fluvio-maritimă din Portul Constanţa pentru implementarea proiectului PIONEERS”, dar şi unul în valoare de 331.640 lei, pentru „Înlocuire armături de izolare şi reţinere din instalaţia de utilizare gaze naturale Constanţa Nord”.Trafic record de mărfuri, zero droguri. Oficial!În perioada ianuarie-august 2023, prin portul Constanţa au fost expediate 22,2 milioane de tone de cereale, iar autoritatea portuară estimează că, în acest an, va fi depăşit recordul de aproximativ 25 de milioane de tone. În schimb, conform Inspectoratului General de Poliţie, în port nu a mai fost realizată nicio captură de droguri începând din anul 2021!