ANCONAV: Retragerea grupului Damen din şantierul naval de la Mangalia, o perturbare gravă adusă economiei

Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) se implică în „divorţul” dintre Damen Holding BV şi statul român, atrăgând atenţia că o eventuală retragere a grupului olandez din Şantierul Naval de la Mangalia-2 Mai ar reprezenta o perturbare gravă adusă economiei şi industriei navale din România.Prin promulgarea recentă a Legii nr. 187/2023 ce modifică OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, practic, se anulează cadrul legal ce a stat la baza realizării parteneriatului dintre cei doi acţionari în Damen Shipyards Mangalia - Ministerul Economiei, respectiv Damen Holding BV Olanda.În acest context marcat de tensiune, Asociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) cere Guvernului României să întreprindă demersurile necesare la Comisia Europeană şi OECD pentru modificarea legii, prin exceptarea societăţii mixte româno -olandeze de la prevederile acesteia, astfel încât să permită continuitatea activităţii la şantierul naval din Mangalia, unde controlul managerial şi operaţional să fie asigurat de Damen Holding BV Olanda.„În anul 2018, grupul olandez a decis să investească în acest şantier, transferând părţii române 2% din acţiunile lor, astfel încât Ministerul Economiei să devină acţionar majoritar cu 51% din acţiuni.O eventuală retragere a grupului Damen Holding BV Olanda ar reprezenta o perturbare gravă adusă economiei şi industriei navale din România prin faptul că Ministerul Economiei, în calitate de acţionar majoritar, nu a sprijinit suficient această societate mixtă.Pierderea unui investitor străin care aducea în România finanţare, contracte, know-how, brandul, reputaţia unuia dintre cei mai mari constructori navali din lume are impact negativ nu doar faţă de cei 1.650 de angajaţi şi cei circa 620 subcontractori locali sau din alte zone ale ţării, dar şi asupra întregului ecosistem economic din municipiul Mangalia.După cum s-a constat în perioada celor două mari crize globale recente, pandemia Covid-19 şi războiul din Ucraina, Ministerul Economiei nu are capabilităţile tehnice, financiare şi strategice necesare de a coordona eficient şantierul naval şi s-ar limita doar la potenţiale facilitaţi fiscale sau salariale, ca politică generală, dar nu ca parte a unei politici dedicate industriei navale cu perspective de dezvoltare pe viitor”, se arată într-o scrisoare semnată de directorul general ANCONAV, Gelu Stan, transmisă Guvernului României, premierului Marcel Ciolacu şi Ministerului Economiei.XXXAsociaţia Naţională a Constructorilor de Nave din România (ANCONAV) reprezintă din 1995 interesele şantierelor navale, a firmelor specializate în lucrări de electrică, tubulatură navală, mobilier, izolaţii şi amenajări, vopsitorie etc. Este membră a Asociaţiei Europene de Construcţii Navale şi Producători de Echipamente.„Construcţiile navale din România situează ţara noastră în primele cinci ţări din Europa în domeniu, producând toate tipurile de nave: comerciale, militare, tehnice, offshore etc., care în proporţie de 99,5% sunt destinate exportului.La nivel naţional, industria construcţiilor de nave are un impact major asupra economiei naţionale, asigurând locuri de muncă pentru 22.650 de angajaţi, iar cifra de afaceri a tuturor membrilor reprezenta în 2022 circa 2,67% din PIB-ul României”, se mai arată în documentul citat.