Frecvență cardiacă este mai mică decât valoarea normală? Care sunt cauzele

Bradicardia este afecţiunea care se referă la frecvența cardiacă mai mică decât valoarea normală pe care ar trebui să o aibă o persoană. Copiii, de exemplu, au o frecvență cardiacă mai mare decât adulții, cu un maxim în perioada de nou-născut și sugar, aceasta scăzând pe măsură ce el crește, atingând valoarea considerată normală pentru adult în perioada adolescenței. Astfel, este importantă compararea frecvenței cardiace a copilului cu valoarea normală pentru vârsta pe care o are.Din punct de vedere al cauzei principale care determină modificarea frecvenței cardiace, boala poate fi cauzată de o problemă apărută la nivelul inimii sau de factori externi ce acționează asupra unui cord sănătos. Potrivit dr. Gabriela Ganea, frecvența cardiacă este controlată de două sisteme care lucrează împreună, astfel încât aceasta să răspundă necesarului țesuturilor periferice, putând fi modulată în funcție de factorii ce acționează asupra organismului. Astfel, cele două sisteme ce determină și controlează frecvența cardiacă sunt sistemul excito-conductor de la nivelul inimii și sistemul nervos.„Sistemul excito-conductor are rolul de a iniția impulsul electric și de a-l conduce la nivelul miocardului atrial și ventricular, acesta fiind stimulul ce determină contracția. Nodul sinusal este localizat la nivelul atriului drept și este pacemaker-ul inimii. Acesta inițiază impulsul electric care, prin căi specializate, ajunge în întregul miocard atrial și la nivelul nodului atrioventricular. Acesta din urmă are funcția de a conduce impulsul electric la nivelul ventriculilor. Mai departe, stimulul electric ajunge la nivelul miocardului ventricular. Rezultatul este apariția contracției atriale și ventriculare. Leziunile apărute la nivelul sistemului excito-conductor, la orice nivel, pot determina modificări ale frecvenței cardiace. De precizat că sistemul nervos, alcătuit din cele două subdiviziuni ale sale, sistemul nervos simpatic și sistemul nervos parasimpatic, controlează frecvența cardiacă în funcție de necesarul organismului. Sistemul nervos simpatic are rolul de a crește frecvența cardiacă, iar sistemul nervos parasimpatic are rolul de a o diminua. Evaluarea începe cu cercetarea rapidă a semnelor de insuficiență circulatorie sau respiratorie”, a explicat medicul. În cazul în care există indicii că viața copilului este pusă în pericol se vor efectua manevre medicale de urgență menite să mențină semnele vitale în parametrii optimi.În cazul copiilor ce nu asociază pericol de degradare hemodinamică, anamneza detaliată alături de un examenul clinic complet si investigații paraclinice au rolul de a stabili etiologia bolii. În cazul unei bradicardii sinusale asimptomatice apărută la un copil fără antecedente patologice nu este necesară începerea nici unui tratament medicamentos sau intervențional. În cazul bradicardiei cu impact hemodinamic sever, cu hipoperfuzie și șoc sunt necesare, însă, manevre terapeutice medicale de urgență menite să mențină funcțiile vitale.