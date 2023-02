Diete recomandate pentru persoanele care au suferit un infarct miocardic

Specialiștii sunt de părere că atât stresul, cât și dietele nocive și lipsa de odihnă au un impact direct asupra sănătății cardiace. Așadar, este indicat să adoptați o serie de obiceiuri benefice post-infarct, pentru a vă recupera și a fi sănătoși. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, milioane de oameni au murit, în ultimii ani, din cauza bolilor cardiovasculare. Totodată, medicii afirmă faptul că 80% din cazurile de infarct miocardic și accident vascular cerebral pot fi prevenite prin adoptarea unei diete sănătoase, mișcare regulată și renunțarea la obiceiurile toxice, cum este fumatul. Pacienții care au suferit un infarct trebuie să-și reducă, în primul rând, nivelul de colesterol și glicemia și să-și țină sub control tensiunea arterială.Cea mai sănătoasă dietă pentru pacienții cardiaci este cea mediteraneană. Acest plan alimentar este bogat în legume, fructe, cereale integrale și pește, plus porții de carne slabă preparată la grill. De asemenea, dacă ați suferit un infarct, încercați să gătiți cu ulei de măsline extravirgin și nu adăugați prea multă sare. Totodată, consumați doar produse lactate degresate și, de două ori pe săptămână, leguminoase.Medicii susțin că dietele bogate în fructe și legume măresc nivelul de potasiu și magneziu din organism, ceea ce protejează inima împotriva displaziei cardiace. În plus, aceste alimente reduc nivelul de sodiu, care are un impact direct asupra tensiunii arteriale. Uleiul de măsline extravirgin ajută la reducerea riscului de infarct și accident vascular cerebral. Atenție! După infarct, trebuie să eliminați grăsimile saturate din dietă, dar să nu evitați niciodată grăsimile nesaturate, din peștele gras, cum ar fi somonul, macroul sau păstrăvul.