În tandem cu vitamina C, are un puternic efect antiinfecţios, reuşind să mărească rezistenţa organismului la infecţii. În plus, această combinaţie poate fi folosită preventiv şi împotriva gripei. Foarte important este și că vitamina P protejează organismul de efectele secundare ale razelor X, influenţează într-un mod pozitiv creşterea cantităţii de calciu din sânge şi ajută în tratamentul ameţelilor cauzate de afecţiunile urechii interne. Tocmai de aceea, importanţa unei diete bogate în legume şi fructe este crucială. Pentru a beneficia de efectele vitaminei P, introduceți în alimentația dumneavoastră citricele, prunele, coacăzele negre, afinele, vişinele, cireşele, caisele, merele, leuşteanul, pătrunjelul, papaya, broccoli, roşiile, ciocolata neagră, nucile, semințele, cerealele.





În general, termenul de vitamină este folosit pentru a descrie un anumit compus organic de care organismul are nevoie, dar pe care nu îl poate produce singur. Vitamina P face parte din grupa bioflavonoidelor, substanţe care determină culoarea galbenă sau portocalie a citricelor, și are rolul de a mări rezistenţa vaselor capilare, a regla absorbţia la acel nivel. În plus, susțin specialiștii, contribuie alături de vitamina C la menţinerea stării de sănătate a ţesutului conjunctiv. Studiile arată că vitamina P are un rol substanţial în prevenirea hemoragiilor, contribuind la reducerea apariţiei echimozelor şi a sângerării gingivale. Totodată, are efect antiinflamator şi intervine în procesele energetice ale ţesuturilor şi în menţinerea permeabilităţii vaselor capilare.