Situații în care vasele de sânge devin extrem de fragile și se rup

Specialiștii spun că prin fragilitate capilară se înțelege scăderea rezistenței vaselor, din cauza alterării lor. În urma deteriorării, se produce spargerea vaselor chiar și la cel mai mic efort. Pentru cei care nu știu, capilarele sunt niște vase mici din sistemul circulator, care au rolul de a transporta oxigenul, apă și nutrienți în țesuturile deservite. În plus, preiau dioxidul de carbon rezultat în urma schimburilor gazoase și unii metaboliți. Una dintre cauzele apariției acestei afecțiuni este moștenirea genetică. De exemplu, unii oameni pot fi mai mult sau mai puțin influențați, însă dacă în familie au existat cazuri, posibilitatea apariției fragilității capilare este foarte crescută. De asemenea, prin expunerea la soare, vasele se dilată, sub influența temperaturii și vin mai aproape în contact cu pielea, astfel fiind mai vulnerabile la acțiunea directă a razelor solare.Totodată, schimbările bruște de temperatură, pot afecta circulația în corp, putând genera și spargerea vaselor, mai ales la nivelul feței, unde pielea este mai sensibilă. Schimbările de presiune, chiar și în cazul unui strănut mai puternic sau a unui episod de vomă, se poate crea o presiune diferită, urmarea fiind spargerea capilarelor. În plus, unii iritanți din mediul înconjurător pot influența structura capilară, prin expunerea la anumite substanțe chimice, la fel ca și schimbările hormonale din timpul sarcinii, care pot deveni o cauză a ruperii vaselor, prin acțiunea estrogenului și a progesteronului. Simptomele cu care se confruntă persoanele afectate sunt următoarele: pete roșii pe piele, pe diferite zone corporale, față, mâini, picioare sau în zona pieptului, determinate de ruperea spontană a capilarelor și eliberarea sângelui în zonele adiacente.