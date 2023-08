Spasmofilia poate fi declanșată de nivelul scăzut al calciului și magneziului din organism

Spasmofilia este o stare de hiperexcitabilitate neuromusculară declanșată de evenimente cu mare impact psihologic, precum emoțiile, efortul, oboseala, diferite conflicte și stresul persistent. Inițial, nu era considerată o boală propriu-zisă, fiind încadrată în categoria largă a nevrozelor, însă spasmofilia are anumite elemente care o diferențiază de nevroză. Potrivit specialiștilor, spasmofilia este definită ca fiind o stare de sensibilitate neuro-motorie extrem de ridicată, pacientul răspunzând la stimularea mecanică sau electrică prin spasm muscular, tetanie sau chiar convulsii.Deoarece în serul pacienților spasmofilici s-au găsit nivele scăzute de calciu și uneori și de magneziu, actualmente se consideră că substratul hiperexcitabilității neuromusculare ce caracterizează spasmofilia este hipocalcemia cronică. Altfel spus, spasmofilia are un tablou clinic ce se suprapune în mare parte peste cel al hipocalcemiei, însă de la caz la caz simptomele variază. Cele mai frecvente simptome, prezente la majoritatea pacienților sunt următoarele: senzația de nod în gât care corespunde clinic spasmului musculaturii netede a esofagului ce cauzează dificultăți la deglutiție (înghițire), mai ales în cazul alimentelor solide. În același timp, poate apărea și disfagia paradoxală, adică dificultatea de înghițire a lichidelor, în timp ce deglutiția pentru solide nu este afectată.Apoi, paresteziile reprezintă senzația de furnicături, înțepături, arsuri sau amorțeală resimțită de către pacient predominant la nivelul degetelor sau extremităților. Acestea apar mai ales după expunerea la frig, după efort fizic sau după compresia membrului respectiv cu un obiect mai greu. În plus, bolnavii pot raporta și crize de astenie matinală, anxietate și neliniște. Unii dintre ei sunt foarte agitați și dominați de o stare persistentă de angoasă și de pesimism, în timp ce altora li se învinețesc mâinile și picioarele, în urma expunerii la temperaturi scăzute. Totuși, când intră într-o încăpere încălzită apar paresteziile, cu senzația de furnicături și amorțeli putând fi succedate de spasme musculare ale extremităților, spasm al buzelor sau spasm ocular.