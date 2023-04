Bolile cardiace congenitale pot fi detectate din timpul sarcinii

Uneori, în momentul în care se naște un copilaș și membrii familiei sunt anunțați că suferă de o boală cardiacă congenitală, acest lucru are un impact deosebit asupra întregii familii. Părinții încep să se precipite, să își facă tot felul de gânduri negre. Bolile cardiace congenitale la copii înseamnă că structura inimii este modificată în timpul sarcinii, deci el se va naște cu acest organ modificat.De obicei, aceste boli pot fi detectate înainte de naștere, susțin specialiștii, iar frecvența lor nu este deloc mică. De fapt, statisticile arată că până la 1% dintre copiii născuți au o boală cardiacă congenitală. Este un fapt alarmant, de unde și importanța acestei patologii pentru serviciile de pediatrie. De aceea, atunci când o familie află despre o boală cardiacă congenitală, stresul este mai mare decât boala în sine. Atât mama, cât și tatăl celui mic știu că urmează să treacă prin tot felul de operații și printr-un lung proces de adaptare.„Totuşi, diagnosticul prenatal al acestor malformații s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani şi unele boli pot fi depistate și tratate, chiar și prin intervenții chirurgicale în timpul sarcinii. Acest lucru îmbunătățește remarcabil șansele de supraviețuire. Pentru ca o boală cardiacă congenitală să apară, anumiți factori trebuie să acționeze simultan, iar cauzele sunt diferite, doar că unele dintre ele sunt mai frecvente decât altele. Printre acestea se numără următoarele: genetica. De exemplu, dacă există un defect cardiac congenital în familie, este posibil ca acesta să reapară la un alt individ. Aşadar, genetica dublează riscul de a vă naște cu un defect cardiac. În plus, există boli cromozomiale care sunt asociate cu tulburări specifice ale structurilor inimii, precum sindromul Down sau sindromul Turner”, a explicat dr. Laura Spânu.De asemenea, dacă mama suferă de deficiențe nutriționale în timpul sau înainte de sarcină, pot exista repercusiuni asupra fătului. În plus, lipsa iodului din dieta mamei este asociată cu boli de inimă și diabet. Uneori, mamele sunt expuse la substanțe toxice, aproape întotdeauna neintenționat. Apoi, unele medicamente și radiații produc malformații. În ceea ce privește obiceiurile nocive, alcoolul și tutunul sunt și ele cauze posibile. Nu în ultimul rând, rubeola este un exemplu de infecție maternă care afectează formarea organelor fătului. Din păcate, tratamentul nu se termină în primele luni de viață, mulți pacienți fiind reoperați și există comorbidități. De pildă, o răceală sau o gripă la acești copii dă peste cap toată rutina familiei. Deși pare un subiect tragic, cardiopatia congenitală nu are același prognostic ca acum 30 de ani. Din fericire, progresele în acest domeniu sunt numeroase și speranța de viață a micuților s-a îmbunătățit considerabil.