Nu exagerați cu monodieta! Aceasta poate duce la deteriorarea masei musculare

Sunt persoane care aleg să țină regim cu un singur tip de produs alimentar la fiecare masă, în speranța că vor slăbi. Specialiștii susțin că monodieta oferă o slăbire rapidă, dar are și multe dezavantaje. De ce? pentru că tiparul alimentar sănătos se caracterizează prin varietate și echilibru energetic. Acesta este și motivul pentru care planurile de alimentație restrictive nu funcționează pe termen mediu și lung. În plus, pierderea eficientă în greutate depinde de alți factori, precum practicarea regulată a exercițiilor fizice. În orice caz, sunt de părere medicii, este vorba despre o abordare foarte restrictivă, care va duce la deficiențe nutriționale semnificative. Mai întâi, apare deteriorarea masei musculare, pentru că mușchii au nevoie de un aport zilnic minim de proteine, ceea ce este dificil de obținut în acest caz. Unele studii arată că pentru o funcționare adecvată a mușchilor, este nevoie de cel puțin 0,8 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi. În prezent, există mai multe tipuri de monodietă, iar cele mai multe se bazează adesea pe un singur aliment la fiecare masă: de exemplu cartofi, mere, ouă, etc. Există și opțiunea de a utiliza alimente din același grup: diverse tipuri de cereale, cărnuri slabe, legume sau fructe. Din cauza naturii sale restrictive, monodieta nu poate fi urmată mai mult de două săptămâni. În caz contrar, deficitele nutriționale vor începe să compromită sănătatea.