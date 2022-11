Dieta cu mere, de mare ajutor persoanelor care vor să slăbească

Cu toate că este oarecum restrictivă, dieta cu mere este ideală pentru detoxifierea organismului şi accelerarea metabolismului, ajutându-vă, în același timp, să slăbiți. Totodată, susțin specialiștii, cura cu mere este o opţiune practică şi economică, deoarece presupune folosirea unor ingrediente disponibile pentru oricine. Atenți, însă! Este indicat să urmați acest regim doar câteva zile, ţinând cont de faptul că în primele zile este posibil să vă simţiți lipsiți de energie. În prima zi se recomandă consumul a două mere la micul dejun, trei mere la prânz și încă două seara. Nu trebuie să vă faceți griji în privinţa nutrienţilor, deoarece merele sunt bogate în vitamine, minerale, fibre şi fitonutrienţi. În plus, corpul nu se va simţi lipsit de energie, deoarece o va folosi pe cea deja stocată. În cea de-a doua zi, trebuie să adăugați în meniu legume care să vă potolească foamea.Deci, la micul dejun se va servi un măr, dar și un pahar de lapte de soia, urmate la prânz de alt măr și o salată (doi morcovi, o sfeclă mică, frunze de mentă, ulei de măsline, sare şi piper), iar la cină de două mere. În ziua a treia trebuie să îi oferiți organismului proteine de calitate superioară. Începeți cu micul dejun, care va fi alcătuit dintr-un măr și o omletă din două ouă, plus o felie de pâine integrală. Cea de-a doua masă a zilei este formată dintr-un măr și o salată (un castravete, o roşie, o jumătate de avocado, câteva frunze de busuioc, 30 de grame de brânză, ulei de măsline și condimente).Cina va consta într-un măr și o salată, din două felii de şuncă de curcan, doi morcovi, jumătate de cană de broccoli fiert, sare și piper. În a patra zi, este recomandat să consumați mai mulţi carbohidraţi complecşi. De exemplu, cartofii şi lintea sunt bogate în fibre sunt indicate, dar puteţi opta şi pentru alte leguminoase. În plus, beți mult ceai verde sau negru, dacă se poate. La micul dejun se va servi un smoothie dintr-un măr și două tije de ţeină, o jumătate de sfeclă mică și o jumătate de cană de lapte de soia. Prânzul înseamnă un măr, o supă de linte, iar cina, un alt măr, la care se adaugă o supă de legume și o jumătate de cartof fiert.