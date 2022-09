Controlaţi-vă dieta! Persoanele grase sunt predispuse la celulită

Care sunt cauzele celulitei? De foarte multe ori, moştenirea genetică. Astfel, un istoric familial de obezitate şi celulită favorizează apariţia celei din urmă probleme. Tocmai de aceea, persoanele predispuse la celulită ar trebui să-şi monitorizeze atent dieta. De asemenea, lipsa de mişcare agravează celulita. Altfel spus, exerciţiile fizice activează circulaţia sanguină şi metabolismul celulelor adipoase. De reţinut şi că dietele hipercalorice provoacă acumularea de grăsime la nivelul celulelor adipoase, agravând celulita, la fel ca şi stresul. Tensiunea excesivă inhibă fluxul sanguin, împiedicând eliminarea toxinelor şi a deşeurilor. Nu în ultimul rând, consumul de băuturi alcoolice şi tutun crește nivelul toxinelor din organism.





La ora actuală, celulita reprezintă o problemă care afectează foarte multe femei, dar şi bărbaţi, ea fiind caracterizată printr-o serie de schimbări funcţionale şi fiziologice ale ţesuturilor fibroase, tulburări circulatorii şi hipertrofia celulelor adipoase. Din fericire, celulita nu constituie un pericol pentru sănătate, dar în anumite cazuri poate declanşa unele boli.De cele mai multe ori, aceasta nu este altceva decât o problemă cosmetică foarte deranjantă, care are un impact negativ asupra stimei de sine. Ea se formează în diferite stadii sau faze, la finalul cărora ţesuturile subcutanate se dezintegrează. Potrivit dr. Mariana Păun, primul stadiu se referă la microcirculaţia venoasă şi limfatică încetinită, care provoacă vasodilatare. Cel de-al doilea stadiu include vasodilatarea vaselor, care face ca acestea, la fel ca şi cele limfatice, să devină permeabile. Practic, fluidele încep să se scurgă din vase. În cel de-al treilea stadiu, fluidele devin dense şi groase, împiedicând schimbul de nutrienţi între celulele adipoase şi vasele de sânge. „În această fază, celulele adipoase cresc în mărime, deoarece nu sunt capabile să elimine deşeurile acumulate la nivelul lor prin intermediul circulaţiei sanguine. Din cauza hipertrofiei, celulele adipoase se pot sparge, conţinutul lor de grăsime fiind astfel eliberat. Atunci se intră în cel de-al patrulea stadiu, când are loc fibroza, adică formarea unei pânze care conţine celule adipoase şi vase limfatice. Această pânză inhibă şi mai mult schimbul de nutrienţi dintre celule. Totodată, pânza fibroasă menţionată comprimă terminaţiile nervoase şi celulele adipoase, provocând durere. Apoi, în cel de-al cincilea stadiu, fibroza evoluează pentru a forma macronoduli, făcând ca pielea să aibă un aspect de coajă de portocală. Acesta este momentul în care apare senzaţia de greutate la nivelul membrelor inferioare din cauza acumulării de fluide (edem). Acestea se instalează la nivelul gleznelor. Între timp, persoana afectată are şi crampe, picioarele reci, varice şi i se învineţeşte pielea”, a explicat medicul.