Nu reușiți să rămâneți însărcinată? Apelați la un medic specializat în infertilitate!

Potrivit dr. Elena Cupșa, de la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Euromaterna, primul pas ce trebuie făcut de fiecare cuplu este să se ia decizia comună că familia trebuie să își mai adauge un nou membru. „Nu amânaţi momentul acestei decizii, deoarece, deseori, poate fi decisiv pentru şansele voastre de succes, în condiţiile în care vârsta este principalul determinant al cantităţii şi calităţii rezervei de fertilitate. Pasul doi - se încearcă obţinerea sarcinii acasă, în intimitate, fără presiune, fără intervenţie medicală. Partenerii vor încerca să obţină o sarcină timp de şase luni, până la un an. După un an, aproximativ 80% dintre cupluri vor concepe un copilaş. Vârsta tânără, o rezervă de fertilitate bună a partenerei, contactele sexuale neprotejate regulate - minimum două pe săptămână, se asociază cu şanse bune de reușită. Prezentarea la medicul specialist este foarte importantă, în situaţia în care sarcina nu apare într-un interval de un an, în cazul femeilor cu vârsta sub 35 ani sau şase luni, pentru cele cu vârsta de peste 35 ani, având activitate sexuală regulată şi în absența oricărei cauze știute de infertilitate”, a explicat medicul.





La consultul iniţial este bine să participe ambii parteneri, întrucât amândoi sunt afectați de deciziile care se vor lua în legătură cu posibilele investigații și tratamente. De asemenea, la primul consult se va face o investigare amănunțită a stilului de viață și vieții sexuale, identificându-se rapid acele cupluri care au șanse reduse de a concepe neasistat. Apoi, medicul va decide care sunt următorii pași de făcut pentru obținerea unei sarcini.





Încercaţi să rămâneţi însărcinată de mai mult de un an, dar fără niciun rezultat? În acest caz, este posibil să vă confruntați cu o problemă de fertilitate și trebuie să vă adresați, neapărat, unui medic specialist în infertilitate.Definită ca o boală a sistemului reproductiv feminin sau masculin, infertilitatea poate rezulta dintr-o problemă unică ori o combinație de factori care împiedică apariția sarcinii. Din fericire, în ziua de azi există o serie de terapii eficiente care îmbunătățesc semnificativ șansele de a avea un copil. Pe scurt, principalul simptom al infertilității este că nu rămâneți însărcinată. De fapt, infertilitatea reprezintă lipsa apariţiei unei sarcini, după un an de contact sexual regulat neprotejat la o femeie cu vârsta sub 35 ani, acest interval reducându-se la jumătate în cazul femeii peste 35 ani. De ce se ajunge în astfel de situaţii? Stilul de viață agitat, la foc continuu, amânarea momentului de concepție a unui copil, stresul, poluarea, alimentația neadecvată, toți aceștia sunt factori care își pun amprenta asupra sănătății și fertilității. Acestea pe de-o parte. De partea cealaltă, trebuie aduse, neapărat, în discuție, lipsa informării medicale corecte, care transformă infertilitatea într-un inamic tăcut, descoperit nu de puține ori, tardiv.