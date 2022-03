Colesterolul scade cu ajutorul anumitor alimente

În plus, s-a constatat că are şi alte beneficii importante pentru sănătatea cardiovasculară. Apoi, lămâia este un aliment medicinal datorită conţinutului ridicat de nutrienţi, fiind utilă pentru prevenirea şi tratarea multor boli. În plus, lămâia este renumită pentru conţinutul ridicat de vitamina C, pe lângă faptul că are şi alţi antioxidanţi şi nutrienţi precum vitamina B, vitamina E şi minerale: potasiu, magneziu, calciu, fosfor, cupru, zinc, fier şi mangan. Pe scurt: are beneficii enorme pentru sănătate. În cazul colesterolului şi al sănătăţii arteriale, lămâia acţionează ca un purificator, fiind capabilă să stimuleze eliminarea grăsimilor şi a substanţelor toxice prezente în fluxul sanguin.





În ziua de azi, colesterolul este o problemă pentru foarte multe persoane, acesta fiind un tip de grăsime care se lipeşte de pereţii arteriali, punând sănătatea în pericol. Practic, organismul are nevoie de o anumită cantitate de colesterol pentru a funcţiona corect, însă prea mult colesterol rău expune pacientul la boli de inimă sau accident vascular cerebral. Tocmai de aceea, controlul nivelului ridicat de colesterol depinde foarte mult de tipul de dietă pe care îl adoptați. Astfel, o dietă sănătoasă, bogată în fructe, legume, cereale şi apă poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol rău. În acest fel, puteți reduce riscul de a suferi probleme de sănătate mai grave. Desigur, este necesar să se elimine din dietă acele alimente care sunt bogate în colesterol, pentru că acestea sunt cele care provoacă acumularea de grăsime în artere. De exemplu, usturoiul este cunoscut drept cel mai bun antibiotic natural, el având o mulțime de nutrienţi importanţi pentru sănătate. Totodată, consumul de usturoi poate reduce riscul de a dezvolta arterioscleroză şi hipertensiune arterială.