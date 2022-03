Sucul de aloe vera previne dezvoltarea multor afecţiuni

Doza recomandată de concentrat de aloe vera este de două linguri, de 1-3 ori pe zi. Desigur, puteţi consuma concentratul ca atare sau sub formă de suc amestecat cu apă. Mai mult decât atât, sucul de aloe vera are beneficii împotriva constipaţiei, având un efect laxativ util. Aşadar, luaţi un pahar de suc pe stomacul gol şi veţi observa că vă veţi îmbunătăţi digestia. În plus, cercetătorii încearcă să descopere, încă, dacă antioxidanţii conţinuţi, beta-sitosterolul, vitamina C, zincul şi seleniul îi permit acestei băuturi să fie un aliment anticancerigen.

Foarte puţini ştiu că aloe vera nu este doar bogată în nutrienţi, precum vitamine, minerale, aminoacizi şi fitosteroli, dar este de folos pentru a preveni dezvoltarea a numeroase afecţiuni. În primul rând, sucul de aloe vera conţine toate proprietăţile plantei şi oferă organismului o mulţime de nutrienţi care au beneficii pentru sănătate. Deşi se poate profita de beneficiile oferite de aloe vera prin intermediul gelului conţinut de această plantă, în ziua de azi aveţi la dispoziţie şi varianta de a prepara suc de aloe vera, o băutură cu diverse utilizări şi beneficii medicinale. Înainte de toate, acesta are un conţinut bogat de vitaminele A, C şi B, mucilagiu, minerale, tanini, uleiuri, acizi graşi şi aminoacizi. Apoi, stimulează regenerarea celulelor pielii, facilitează digestia şi acţionează ca un agent detoxifiant puternic. Totodată, stimulează regenerarea ţesuturilor intestinale şi are un efect analgezic, putând ameliora durerea. În acelaşi timp, aloe vera contribuie la fortificarea sistemului imunitar.