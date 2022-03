Cât de nocive sunt cuptoarele cu microunde. Ce spun specialiştii

În acest sens, unele studii au descoperit că încălzirea alimentelor în cuptorul cu microunde reduce nivelul de vitamina B12, distruge flavonoidele și poate ucide enzimele din laptele matern, reducându-i proprietățile antibiotice. Toate acestea au drept consecință daune asupra sănătății, arată dozadesanatate.ro. În continuare, vom enumera principalele efecte negative ale folosirii cuptorului cu microunde. În primul rând, la încălzirea alimentelor lichide, pot fi generate explozii: când apa este încălzită în cuptorul cu microunde, poate atinge temperaturi de fierbere, dar fără bulele tradiționale. De aceea, nu vă daţi întotdeauna seama dacă apa a fiert sau nu. Din păcate, recipientul se poate sparge când ușa este deschisă și are loc o schimbare a temperaturii. Acest lucru poate provoca arsuri cu abur și apă fierbinte pe mâini, față, gât etc. Apoi, trebuie să aveţi grijă când încălziţi apa pentru ceai sau cafea sau un alt lichid, cum ar fi supa sau laptele. Printre efectele negative ale folosirii cuptorului cu microunde se numără şi alterarea alimentelor. Acest lucru implică faptul că nivelurile de vitamina B 12, importantă pentru formarea celulelor și a globulelor roșii, sunt reduse. Practic, are loc distrugerea aproape completă a flavonoidelor, care sunt antiinflamatorii și ajută la prevenirea cancerului. În acelaşi timp, ucide enzimele din laptele matern și îi poate distruge proprietățile antibiotice.





Este indicat să folosiţi cuptorul cu microunde? Unii specialişti sunt de părere că printre efectele negative ale folosirii cuptorului cu microunde se numără posibilele modificări ale structurii chimice a alimentelor, care pot provoca daune pe termen lung. La ora actuală, există numeroase studii în legătură cu principalele efecte negative ale folosirii cuptorului cu microunde. Este clar, în prezent, acesta este un aparat foarte popular în casele din întreaga lume, doar că înainte de a-l folosi trebuie să ştiţi că ar putea avea un impact negativ asupra sănătății.