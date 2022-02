Cât de important este micul dejun? Ce spun specialiștii

Potrivit specialiștilor, fiecare persoană are nevoi energetice și nutriționale specifice, care trebuie acoperite zilnic. Una dintre certitudinile despre micul dejun este faptul că el contribuie în mod pozitiv la satisfacerea necesarului nutritiv zilnic. Cele mai multe studii arată un beneficiu nutrițional clar în ceea ce privește obținerea nutrienților cheie. De exemplu, o evaluare efectuată în Marea Britanie asupra copiilor cu vârsta între 4-18 ani a oferit clarificări suplimentare. Cei care au luat micul dejun în mod regulat au consumat cantități mai mari de fibre, folați, calciu și vitamina C, în comparație cu cei care au făcut acest lucru sporadic. În plus, datele arată că, în general, persoanele care iau micul dejun au o greutate corporală mai mică. Una dintre cele mai răspândite afirmații este beneficiul micului dejun pentru performanța școlară la copii și adolescenți. Mai exact, se observă o îmbunătățire în unele sarcini, cum ar fi memoria și funcția executivă.





Foarte mult timp s-a vehiculat ideea că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei, care nu trebuie ratată, sub nicio formă. În ultimii ani, cercetările medicilor au arătat markeri de sănătate mai buni la persoanele care au obiceiul de a servi micul dejun, comparativ cu cele care nu fac acest lucru. De exemplu, au arătat un indice de masă corporală mai bun și un risc mai scăzut de diabet de tip 2 și boli cardiovasculare. Între timp, însă, au apărut și voci care au pus sub semnul întrebării existența unei relații cauzale. Este micul dejun responsabil de cei mai buni indicatori? Pot exista și alți factori determinanți? Bineînțeles, există foarte multe studii și recomandări pe această temă, iar majoritatea se concentrează pe probleme de sănătate, cum ar fi concentrarea, incidența bolilor sau greutatea corporală. Înainte de toate, însă, trebuie să vă uitați și la valoarea nutritivă a alimentelor și la importanța unui aport caloric adecvat.