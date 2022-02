Estetica genitală, disponibilă acum şi la Constanţa. Ce proceduri pot fi efectuate

„Din păcate, timpul, sarcinile, naşterile îşi spun cuvântul şi nu vrem să acceptăm că îmbătrânim, ci dorim să îmbunătăţim tot ce se poate. Este adevărat că nu vom mai arăta niciodată ca la 20 de ani, dar calitatea vieţii poate fi îmbunătăţită. Desigur, şi estetica aceasta genitală are o zonă de intervenţii mici şi de intervenţii chirurgicale în sălile de operaţii ale spitalelor. Eu mă ocup de aceste proceduri mici, cu riscuri minime ce se pot face într-un cabinet medical, cu anestezie locală, anestezie de contact, cu creme, astfel încât confortul pacientei să fie maxim şi efectele sunt vizibile pe o perioadă de timp, în funcţie de calitatea ţesutului pacientei, între un an, un an şi jumătate, maximum trei ani. Ce trebuie menţionat aici este că sunt mai multe proceduri ce trebuie făcute şi că, în general, ele ar trebui combinate. Aşa cum la o boală de stomac, de exemplu, nu există un singur tratament, ci întotdeauna acestea sunt personalizate şi combinate, pentru rezultate maxime, şi în zona de estetică, la fel, procedurile sunt adaptate pacientei şi sunt combinate, aşa că începem cu cele mai uşoare şi abia apoi ajungem la cele mai complexe. Atenţie! Nu se face nicio procedură de estetică genitală, atunci când aveți o problemă medicală în această zonă, de patologie care trebuie tratată. Deci, pe primul loc, este clar, să avem o sănătate genitală, să nu aveți nicio problemă acută în zonă”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”. Pe scurt, ce se întâmplă cu pacientele care optează pentru aceste intervenţii? Ţesutul este întinerit, dar pentru asta este recomandat să se facă trei şedinţe. În ceea ce privește acest aparat, el a fost utilizat prima dată de către dermatologi, pentru piele, doar că aici, pentru că pielea este mai groasă decât mucoasa, efectul curentului electric este direct, nu este mediat de un gel şi atunci pielea suferă o arsură superficială, se exfoliază şi aşa apare o producţie de piele nouă, aceasta arătând întinerită, întinsă şi fără pete.





„Asupra mucoasei, pentru că este mai subţire şi intervenţia este realizată prin gel, efectele nu sunt atât de dramatice, dar funcţional, ele sunt foarte bune. În plus, în zona genitală se mai poate face PRP sau terapia vampir şi injectare de acid hialuronic, care are un rol extraordinar în hidratare sau rejuvenare vulvară. De asemenea, hidratarea la nivelul vaginului este foarte importantă pentru persoanele intrate la menopauză, pentru că scăderea drastică a estrogenilor duce la o uscăciune vaginală. Ca urmare, orice procedură de estetică se poate face la paciente de la 18 ani în sus. De exemplu, sunt tinere cu asimetrie a labiilor mici şi vor labioplastii, care se fac, însă, numai în spital”, a explicat dr Torok.





În ziua de azi, s-a observat că din ce în ce mai multe femei apelează la vulvoplastie, intervenție chirurgicală estetică menită să îndrepte forma organului genital, labioplastie (pentru micșorarea sau mărirea labiilor), himenoplastie (pentru refacerea himenului) sau vaginoplastie (pentru a reda suplețea vaginului, în special după o naștere). Acum, însă, pot fi efectuate o serie de multe alte intervenţii. Înainte de toate, însă, este necesar să înţelegeţi pe deplin ce este această estetică genitală şi cui i se adresează. Potrivit specialistului constănţean, estetica genitală este doar jumătate din această subramură a specialităţii ginecologice, pentru că aici nu vorbim numai despre estetică, ci aceasta este şi funcţională, adică ceea ce femeile vor să îmbunătăţească nu este doar partea ce ţine de aspect, ci vizează şi partea funcţională a zonei genitale.