Conopida contribuie la reglarea tensiunii arteriale

Conopida este o legumă de care foarte puțină lume știe că are o mulțime de proprietăți antioxidante, plus că este bogată în vitamine și minerale. Ca să beneficiați de toate aceste proprietăți, este recomandat să adăugați turmeric în rețetele cu conopidă, aceasta fiind considerată a fi una dintre cele mai sănătoase legume, datorită conținutului mare de apă și foarte puțini carbohidrați, proteine și grăsimi. În plus, ea este bogată în vitamine, minerale, antioxidanți și alte fitochimicale. Mai mult decât atât, această legumă este ideală dacă vreți să aveți o dietă echilibrată, deoarece are proprietăți care vă ajută să slăbiți, având puține calorii. Ceea ce este extraordinar, este faptul că această legumă versatilă poate fi consumată crudă, gătită la aburi, adăugată în salate sau gătită în diverse alte rețete. Totodată, conopida conține un compus sulfuros numit sulforafan care contribuie la reglarea tensiunii arteriale și ameliorează problemele renale. Potrivit anumitor studii, sulforafanul este în strânsă legătură cu ADN-ul uman, având un rol foarte important în funcționarea normală a celulelor, mai ales a celor din interiorul vaselor de sânge, cele mai predispuse la a fi distruse. Specialiștii spun că, de-a lungul timpului, s-a dovedit că acest compus are proprietăți care ucid celulele canceroase și blochează dezvoltarea tumorilor. Potrivit studiilor de specialitate, îndepărtarea celulelor care provoacă maladia ar putea fi secretul victoriei în această bătălie. Alți cercetători au arătat, de exemplu, că turmericul în combinație cu conopida poate fi foarte eficient în prevenirea și tratamentul cancerului de prostată.