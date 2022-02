Secţia de Ginecologie din spitalul județean, modernizată la standarde internaţionale

Aşadar, secţia care va arăta la standarde internaţionale va avea 45 de locuri. „Beneficiul cel mai important este că va fi o secție ca în estul Europei, o secție modernă, în conformitate cu standardele naționale și internaționale de la acest moment. În plus, vom crea un mai mare grad de confort pentru paciente, atât pentru ginecologie, cât și pentru obstetrică, şi inclusiv mămicilor. Deocamdată, vom transfera aparatura din dotare și ne dorim să achiziţionăm niște aparate noi, în perspectiva reabilitării blocului operator”, a precizat şeful secţiei, dr. Vlad Tica.





Specialistul a precizat că, la acest moment, multe cadre medicale se pozitivează și trebuie să stea acasă, în izolare, pentru a se trata. Cu toate acestea, turele sunt acoperite, dar cu un oarecare efort. În acest context, se încearcă programarea cazurilor cronice, astfel încât să nu se pună prea mare presiune pe blocul operator, unde și acolo au, uneori, din cauza pandemiei de Covid-19, deficit de personal. În rest, toată lumea aşteaptă cu mare nerăbdare să vadă cum va arăta secţia renovată şi să se mute acolo.





După aproximativ șase ani, secția de Ginecologie de la etajul VII a fost, în sfârșit, renovată. În tot acest timp, specialiștii le-au acordat asistența medicală pacientelor la etajul IX. Desigur, doamnele și domnișoarele care apelează la serviciile medicilor de pe această secție și-ar fi dorit ca acest lucru să se întâmple mai repede, pentru ca și ele să beneficieze de alte condiții, identice cu cele de pe celelalte secții modernizate, însă lucrările au fost efectuate cu pauze, de-a lungul timpului. Pentru ca totul să se ridice la standarde europene, iar doamnele și domnișoarele să fie cazate și tratate într-un altfel de ambient, s-a luat totul de la zero, s-au schimbat instalațiile electrice, s-a înlocuit mobilierul etc. De ce așa? Pentru că fiind vorba despre un spațiu dintr-o clădire veche, se impuneau lucrări de o asemenea anvergură, și, desigur, o igienizare completă, mai ales pentru că aici nu au fost efectuate niciodată lucrări mari, iar în condițiile în care în spital se prezintă femei din toată regiunea Dobrogei și nu numai, era nevoie ca secția să se ridice la standardele generate de concurența spitalelor private și a altor spitale de stat.Menționăm că lucrările la secţia de Ginecologie au fost sistate de conducerea anterioară a SCJU, în lipsa finanţării necesare pentru acest proiect. La finele anului 2021, s-a reuşit deblocarea activităţilor, prin obţinerea finanţării de la Ministerul Sănătăţii şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi s-a semnat contractul cu cei care s-a câştigat licitaţia pentru renovarea secţiei. La aceste lucrări de renovare s-a adăugat, însă, necesitatea achiziţionării de aparatură medicală specializată pentru această secţie, cum ar fi aparatura pentru monitorizarea cordului fetal şi a funcţiei vitale, lămpi pentru consultaţii, mobilier.„Ca proiect viitor, ne vom ocupa să facem licitația și să obținem finanțarea şi pentru modernizarea blocului operator de pe această secție. Astfel, ne mai rămân de reabilitat secțiile Neurochirurgie, ORL, Oftalmologie. Neurologia a fost cosmetizată, dar partea de instalație electrică nu a fost făcută. Aici ne referim la un proiect care se întinde pe o durată de patru ani, care să prindă și aceste secții. Ca urmare, în momentul în care vom avea banii necesari, ne vom apuca și de aceste secții. În plus, între timp mai avem și alte cheltuieli. De exemplu, să ne stabilizăm, din punct de vedere al energiei electrice, în cazul unei pene de curent. În acest sens, mai avem nevoie de un generator mare, pe care dorim să îl prindem în lista de investiții de anul acesta”, a declarat directorul spitalului, pentru „Cuget liber”.