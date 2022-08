Clinica „Brainaxy” are grijă de sănătatea voastră. Noi tratamente revoluţionare pentru pacienţi

În ceea ce privește procedurile de Neurofeedback, acestea sunt urmate după o ședință de evaluare inițială, coordonată de dr. Any Axelerad. Nu știți care sunt beneficiile Neurofeedback-ului? În primul rând, există beneficii generale ale acestei terapii. Cu ajutorul lor se îmbunătățesc considerabil performanțele intelectuale, calitatea somnului și starea de spirit. Foarte important de reținut este că pot apela la aceste tratamente persoanele care au suferit un accident vascular cerebral, depresie și anxietate, paraplegie, boala Parkinson, ADHD/ ADD, migrene, nevralgie de trigemen, traumatism cerebral, tulburări de învățare și de concentrare, atacuri de panică etc. Practic, această terapie revoluționară antrenează pacienții să potențeze anumite unde cerebrale, în timp ce le inhibă pe altele.







Consultaţii şi cu bilet de trimitere de la medicul de familie



În comparație cu medicația clasică, Neurofeedback creează pe termen lung schimbări în comportament, pentru că se bazează pe modificarea creierului direct prin neuroplasticitate și învățare. Practic, tratează problema de bază și nu maschează simptomele. „Procedurile de stimulare se asociază cu Neurofeedback-ul, în special pe componenta depresivă asociată bolii Parkinson. Deci, sunt asigurate şi simptomele motorii şi cele non-motorii, adică depresia, stările de anxietate care influenţează foarte mult activitatea de zi cu zi a pacientului parkinsonian. Sunt proceduri care se interconectează, iar rezultatele sunt extraordinare. La bolnavii cu demenţă, menţionez că, în formele avansate, stimularea magnetică transcraniană are eficacitate minimă, în schimb, în formele uşoare, eficacitatea este maximă, tot aşa, în asociere cu Neurofeedback-ul. În afară de aceste două proceduri noi în judeţul Constanţa, intrăm pe injectarea de toxină botulinică, asociată cu kinetoterapie şi masaj terapeutic, doar pentru afecţiunile neurologice. Un alt element de noutate se referă la injectarea de toxină, combinată cu un masaj puţin mai special, un masaj care implică doar grupele musculare afectate şi, în acelaşi moment, urmat de kinetoterapie pe grupe musculare cu oameni specializaţi pe patologie neurologică”, a declarat dr. Any Axelerad, pentru „Cuget Liber”. Priceperea medicilor este completată de dotările clinicii. Astfel, pe lângă analizorul pentru dozarea de hemoglobină glicozilată, pe lângă encefalografe de ultimă generaţie, Neurofeedback şi stimularea magnetică transcraniană, în interiorul clinicii există aparatură de kinetoterapie şi nu numai. Legat de personal, pe lângă neurologi, îşi desfăşoară activitatea şi psihologi, fiind o clinică de neuro-ştiinţe, deci adaptată pe combinaţia neurologie-psihologie. Unul dintre medicii specialişti neurologi care fac parrte din familia „Brainaxy” este şi dr. Marilena Merişanu, absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius”, care a participat în ultimii ani la numeroase studii clinice din domeniul neurologiei. Consultațiile la dr. Merișanu se pot face și prin CAS, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, către neurologie.





A început numărătoarea inversă până când Clinica de Neurologie „Brainaxy” îşi va deschide porţile. În sediul care va fi inaugurat începând cu data de 1 septembrie, la Constanța, pe strada Andrei Mureșanu nr. 8, medicii vă vor oferi atât consultaţii neurologice generale, cât şi pentru terapiile Neurofeedback şi stimulare magnetică transcraniană şi periferică, două proceduri inovatoare.Fiecare dintre cele două proceduri are rolul ei în patologia neurologică, dar, în combinaţie, în funcţie de patologie, dă rezultate spectaculoase. De exemplu, stimularea magnetică transcraniană are rezultate remarcabile în depresie, anxietate și insomnie, boala Alzheimer și alte tipuri de demență, atacurile de panică, accidentele vasculare (AVC), durerea neuropată, boala obsesiv-compulsivă, boala Parkinson. Pe scurt, este o terapie cu rezultate remarcabile în multe afecțiuni neurologice, dar recomandată inclusiv pentru creșterea capacității intelectuale. Tratamentul folosește o intensitate a fluxului electric și induce modificări cerebrale pozitive de lungă durată.