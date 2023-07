Acţiune de nota 10, la Şantierul Naval Constanţa. Au văzut ce înseamnă marinăria, la bordul navei Histria Tiger!

Multe fete interesate de navigaţieAjunsă la ediţia cu numărul opt, acţiunea face parte din proiectul Maritime Summer University derulat de UMC, al cărui scop îl reprezintă prevenirea abandonului şcolar şi atragerea studenţilor către un domeniu foarte frumos.La sediul administrativ al SNC, copiilor - aflaţi în premieră într-o asemenea locaţie - le-a fost făcut instructajul obligatoriu. „Sunteţi într-o unitate de industrie grea, în incintă sunt macarale, utilaje, aparate de sudură etc. Respectaţi cu stricteţe traseele şi indicaţiile primite”, le-a transmis Corneliu Călin, director personal în cadrul SNC.Până să pornească în periplul prin şantier, să urce efectiv pe navă, copiii au aflat informaţii despre specificul acestei activităţi de la comandantul Paul Oprea, director Histria Shipmanagement.„Navigaţia este un domeniu aparte, ce oferă posibilitatea de a câştiga salarii mai mari ca la uscat, dar care implică şi responsabilitate pe măsură.Compania noastră organizează periodic acţiuni de recrutare de personal, am dezvoltat programe de reconversie profesională. Sunt foşti profesori, bucătari sau din multe alte domenii care vin şi urmează cursuri pentru a putea deveni navigatori. Să ştiţi că pe navele noastre avem numai personal român! Ar fi mai ieftin să angajăm filipinezi sau pakistanezi, dar am preferat să avem personal navigant numai din ţara noastră.Mă bucur că zăresc printre voi foarte multe fete. Navigaţia şi-a deschis larg porţile pentru fete, sunt oportunităţi bune de angajare nu numai pe nave mari, şi ci pe yachturi”, a declarat comandantul Paul Oprea.