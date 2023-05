Planuri mari pentru portul Murfatlar! Platforme reabilitate, gară fluvială la standarde europene

Navigaţia este unul dintre cele mai importante (poate chiar primul în top!) domeniu de activitate care aduce bunăstare şi stabilitate în zona Dobrogei. Sub lumina reflectoarelor se află, în principal, companiile maritime, şantierele navale şi portul Constanţa, însă există şi unităţi mai mici, însă extrem de utile şi care, pentru un plus de valoare şi siguranţă, trebuie modernizate.După ce, într-o ediţie anterioară, am prezentat proiectele pe care Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constanţa le are pentru modernizarea porturilor Ovidiu şi Luminiţa, ne oprim în episodul de astăzi asupra investiţiilor avute în vedere în cazul unui alt port din judeţul Constanţa, mai exact cel de la Murfatlar.Astfel, conducerea companiei a anunţat că, pe lista proiectelor fără sursă de finanţare identificată până în prezent, dar incluse în strategia de dezvoltare pentru perioada 2021-2027, figurează şi proiectul destinat modernizării şi/sau extinderii capacităţii de operare în portul Basarabi/Murfatlar.„Obiectivul principal al proiectului este reabilitarea infrastructurii portuare existente în vederea acostării şi operării în condiţii de siguranţă a navelor în port, asigurarea facilităţilor de furnizare utilităţi către nave şi extinderea capacităţii de operare în portul Basarabi/Murfatlar, sub rezerva finalizării procedurii de preluare a terenurilor şi mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi/Murfatlar de la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa”, a declarat directorul general al CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanţa, Daniel Georgescu.Sistem de securizare şi instalaţii de iluminat noiConform proiectului, ar urma să fie reabilitate platformele portuare existente, instalaţiile de iluminat exterior în port, sistemul de legare nave şi de protecţie cu apărători de cheu a tuturor danelor din port, căile de acces (drumuri) în port, la cheuri şi dane, la platformele portuare şi la danele de pasageri.Incinta portuară urmează să fie împrejmuită şi dotată cu un sistem de securizare, vor fi modernizate instalaţiile pentru furnizarea de utilităţi (apă potabilă la dane, reţeaua de canalizare, alimentarea cu energie electrică), iar pentru fiecare dană se are în vedere asigurarea instalaţiilor şi dotărilor PSI.Tot printr-un proces de reabilitare vor trece şi clădirile administrative (gara fluvială, anexa socială, magazia de mărfuri generale, clădirile centralelor termice din portul industrial şi din portul comercial).„În situaţia preluării terenurilor şi mijloacelor fixe aferentei Zonei libere Basarabi/Murfatlar de la Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, ne dorim modificarea destinaţiei căii de lansare nave în dane de operare (construire cheu vertical)”, a explicat directorul general Daniel Georgescu.Proiectul va fi implementat în două etape. Prima este destinată studiului de fezabilitate, cu finanţare din surse proprii, 2024-2025, iar cea de-a doua presupune proiectarea şi execuţia lucrărilor între anii 2026 şi 2028. Sursa de finanţare probabilă - Program Transport 2021-2027.Navigaţie pe râurile Argeş şi DâmboviţaUn alt proiect al CN ACN fără sursă de finanţare identificată până în prezent, dar inclus în strategia de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 este cel referitor la „Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe” - proiectare şi execuţie lucrări.Durata proiectării şi executării lucrărilor, precum şi valoarea actualizată a devizului general al investiţiei va fi stabilit în cadrul revizuirii studiului de fezabilitate.Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 1,38 miliarde euro fără TVA (respectiv 1,64 miliarde euro cu TVA 19%). Sursa de finanţare probabilă: Program Transport 2021-2027.