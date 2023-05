Navigaţie / CERONAV organizează Conferința Internațională a IASST

Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV organizează cea de-a 80-a Conferință a International Association for Safety and Survival Training - IASST. Evenimentul, care aduce împreună experți din domeniul siguranței maritime și supraviețuirii pe mare, se desfășoară în perioada 24-27 mai.Prioritatea CERONAV, în calitate de membru cu drepturi depline al International Association for Safety and Survival Training încă din anul 2004, este siguranța personalului maritim. Prin intermediul participării active la conferințe și evenimente organizate de IASST, CERONAV contribuie la dezvoltarea și implementarea celor mai bune practici în domeniu.„Conferința IASST este o oportunitate unică pentru experții în siguranță maritimă și supraviețuire, de a-și împărtăși cunoștințele și experiența, de a discuta provocările actuale și de a explora inovațiile și tendințele emergente în domeniu”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, director general CERONAV, Ambasador Maritim IMO.Participanții vor avea ocazia de a lua parte la prezentări și sesiuni de lucru susținute de specialiști recunoscuți la nivel internațional, unde vor fi abordate subiecte relevante legate de siguranța maritimă și tehnicile de supraviețuire.IASST este o asociație internațională cu o experiență de peste 40 de ani în îmbunătățirea tehnicilor de răspuns în cazuri de urgență prin intermediul schimbului de cunoștințe și a colaborării între furnizorii de training din domeniul siguranței pe mare. Membrii IASST, provenind din peste 47 de țări din întreaga lume, reprezintă mediul profesional naval, centrele de coordonare a salvării în caz de naufragiu, industria offshore și centrele de pregătire și perfecționare pentru personalul maritim.