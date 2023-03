"Navigatorii români beneficiază, la această oră, de o protecţie specială"

Viaţa pe mare nu este deloc uşoară, iar meseria de navigator nu este pentru toată lumea. Dincolo de veniturile frumuşele, există privaţiuni, riscuri şi mai ales drepturi care trebuie apărate. Pentru acest ultim capitol, există Sindicatul Liber al Navigatorilor.Deşi este parte a Convenţiei MLC 2006 încă de acum opt ani, când în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 214/2015 de ratificare a actului normativ internaţional, România nu are o mare vechime în privinţa cadrului care să-i protejeze pe navigatori, o ordonanţă de urgenţă, privind reglementarea muncii în domeniul maritim, fiind dată de Guvern abia în 2022.Există o instituţie binecunoscută în rândul oamenilor mării, Sindicatul Liber al Navigatorilor, care depune toate eforturile pentru ca drepturile acestora să fie respectate.„Drepturile navigatorilor sunt reglementate prin intermediul contractelor de muncă individuale, însă trebuie ştiut că, în afară de salarii, care se negociază cu armatori, firme angajatoare, mai sunt şi alte drepturi de care aceştia trebuie să beneficieze, precum asigurările de deces, de îmbolnăvire sau în caz de accident, compensaţiile pentru familii, copii etc.Conform convenţiei internaţionale la care România a aderat, la această oră, navigatorii au o protecţie specială şi să vă dau un singur exemplu: se primesc compensaţii şi în caz de deces natural, nu numai în caz de accident de muncă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor şi şef al Inspectoratului ITF România.Dar, mulţi dintre navigatori nu au informaţii despre această poveste.„Noi ne facem treaba în continuare, o muncă voluntară, facem avizările pentru ANR. Am verificat până acum aproape 4.000 de nave pe care lucrează navigatori români. Cum, la nivelul flotei mondiale, sunt aproximativ 70.000 de vapoare, rezultă că aproximativ 6 la sută au fost verificate de sindicatul nostru”, a explicat Adrian Mihălcioiu.Iar aceasta este o chestiune care îi priveşte nu numai pe membrii de sindicat. Sunt şi navigatori care, din diverse motive sau concepţii, nu au dorit să achite cotizaţiile (mai mult simbolice: 70 de dolari pe an pentru nebrevetaţi şi 100 de dolari pe an pentru ofiţeri), dar, atunci când dau de greu, ar dori să fie sprijiniţi. Asupra acestui subiect vom reveni însă într-o ediţie viitoare.Preşedintele Mihălcioiu a precizat că, în actualul context, marcat de războiul din zonă, sindicatul român a întreprins o serie de acţiuni menite să-i ajute atât pe navigatorii ucraineni, cât şi pe cei ruşi.„În cazul navigatorilor ucraineni, membri de sindicat, am făcut tot posibilul pentru a le asigura cazare, locuinţe, servicii juridice. Acelaşi lucru şi pentru navigatorii din Rusia, pentru că, până la urmă, aceşti oameni nu au nicio vină pentru conflictul creat. Ei muncesc pe mare, îşi văd de treaba lor.Să vă dau un exemplu. Era o navă sub pavilion rusesc, la Galaţi, iar echipajul s-a temut să treacă prin zona Ucrainei, să nu fie bombardaţi. Am reuşit să-i transferăm la uscat, s-a găsit şi o soluţie, de pavilion, pentru ca nava să îşi continue voiajul”, a explicat Mihălcioiu.XXXSindicatul Liber al Navigatorilor s-a implicat cu succes şi în rezolvarea problemei navigatorilor de pe cargoul „Ali Bey”, sub pavilion Panama, abandonată în urmă cu doi ani în portul Constanţa.„Timp de doi ani, prin eforturile noastre, împreună cu ITF şi APMC, am reuşit să le furnizăm alimente, produse sanitare, minimul necesar pentru supravieţuire. Coşmarul lor s-a încheiat la începutul acestui an, când s-a reuşit vânzarea navei.Din banii încasaţi, 277.000 de dolari au mers către echipaj, s-a acoperit aproximativ 95 la sută din restanţe către personal”, a declarat Adrian Mihălcioiu.