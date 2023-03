Haine, încălţăminte, cosmetice! Două din trei femei au plasat cel puţin o comandă online în ultimul an

Două din trei femei au plasat cel puţin o comandă online în ultimul an, iar ponderea româncelor e-shopper (66,1%) o întrece uşor pe cea a bărbaţilor (65,9%) care aleg comerţul electronic, conform datelor statistice citate de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO).„Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, două din trei femei au plasat cel puţin o comandă online în ultimul an, iar ponderea româncelor (66,1%) e-shopper o întrece uşor pe cea a bărbaţilor (65,9%) care aleg comerţul electronic.În plus, femeile comandă mai des online decât bărbaţii, procentul celor care au făcut acest lucru în ultimele 3 luni de la momentul desfăşurării anchetei INS fiind de 48,3%, în comparaţie cu persoanele de sex masculin, în cazul cărora procentul este de 44,1%”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ARMO.În materie de cadouri, tot statistica arată că, în cazul femeilor din România, cele mai căutate produse online de către acestea sunt hainele, încălţămintea şi accesoriile, urmate îndeaproape de produsele cosmetice şi de relaxare.