Dispar nebrevetaţii din piaţa navigaţiei! „Discriminaţi, şi-au găsit alte joburi la uscat”

Mare problemă pe piaţa navigaţiei, la nivel european: personalul nebrevetat este tot mai greu de găsit! Deşi posibilităţile de câştig sunt incomparabile cu cele de la uscat, tot mai puţină lume vrea să devină marinar sau motorist, să cutreiere mările şi oceanele lumii la bordul navelor.Să fii armator şi să ai în echipaje personal nebrevetat românesc în special sau european în general este o adevărată performanţă. Oarecum bizar, locuri de muncă sunt, cei ce lipsesc fiind… oamenii! Cum s-a ajuns la această teribilă realitate?„La ora actuală, piaţa este foarte «strânsă», în sensul că nu mai sunt navigatori nebrevetaţi. La un moment dat, au fost foarte mulţi, iar practica armatorilor a fost de a le oferi salarii mici, doar ofiţerii fiind în preţul pieţei. În final, au venit ofertele din China, Filipine, India sau Pakistan, variante mai ieftine. Individual însă, să ştiţi că nu erau sume mari. Salariile asiaticilor erau mai mici cu 5-10-15 dolari pe lună, nu era o avere, însă, făcând un calcul global pe an, pe flotă, însemna o economie semnificativă pentru armator. Filipinezii, de exemplu, stau şi câte 9-10 luni la navă, deci se mai fac economii şi în ceea ce priveşte schimbul de echipaj. Astfel, nebrevetaţii europeni au fost scoşi de pe piaţă, locul lor fiind luat, de cele mai multe ori, de asiatici. Din păcate, acum, când realizăm câtă nevoie avem de nebrevetaţi, nimeni nu mai vrea să devină marinar, timonier. Şi asta în condiţiile în care un timonier de pe tancuri chimice, fără prea mulţi ani de pregătire sau experienţă, poate ajunge la un salariu lunar de 3.000-3.500 de euro”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.L-am întrebat pe liderul de sindicat ce s-a întâmplat cu aceşti oameni şi, mai ales, ce se poate face pentru a umple acest gol de resurse umane.„Nebrevetaţii români, europeni au fost tot timpul discriminaţi faţă de cei din Orient, au fost disponibilizaţi, aşa că şi-au făcut alte rosturi, şi-au găsit alte joburi la uscat. E aproape imposibil să-i mai readuci înapoi, aşa că trebuie formaţi alţii.Din păcate, nemaifiind interes şi nici viziune, s-au desfiinţat şi şcolile pentru marinari. Va fi greu. Se încearcă diverse programe, există şi proiecte europene privind şcolarizarea, pentru a se trece de la cea tradiţională la cea pe module practice, mai aproape de realităţile funcţiilor de la bordul navelor.E clar că ceva trebuie făcut, autorităţi, ministere, armatori, toţi trebuie să colaboreze pentru a găsi soluţiile cele mai bune”, este de părere liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Un alt aspect care trebuie reglementat, nu numai în cazul nebrevetaţilor, ci al întregului corp de navigatori este cel al taxelor şi impozitelor pe care aceştia ar urma să le achite, dar asupra acestui subiect vom reveni într-o ediţie viitoare.Campanie de recrutare la Histria ShipmanagementUna dintre companiile aflate în căutare de personal este Histria Shipmanagement. Aceasta recrutează tineri pentru formare, dar şi adulţi pentru reconversie profesională, posturile vizate fiind cele de marinar maritim şi motorist maritim.„Toate costurile de formare şi reconversie profesională sunt suportate de compania noastră - taxe de şcolarizare de 5.114 lei, respectiv 6.480 lei, salariu de 3.000 lei brut, cazare gratuită, practică la bordul navelor maritime în voiaje internaţionale etc. În perioada de practică efectuată la bordul navelor se asigură o indemnizaţie lunară de 500 de dolari.După terminarea perioadei de practică şi susţinerea examenului la ANR, compania asigură loc de muncă la bordul navei.Primul voiaj are o îmbarcare de şase luni, cu salariu lunar net de 1.800 dolari pentru marinar, respectiv 2.200 dolari pentru motorist. Începând cu al doilea voiaj, salariul creşte la 2.000 de dolari, respectiv 2.400 dolari lunar.Relaţii la telefon 0241.694.894, email crewing@histria.ro sau la sediul din strada Oborului nr. 24, Constanţa”, au transmis reprezentanţii Histria Shipmanagement.