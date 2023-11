Cristian Popescu Piedone: "Sunt prezent la Constanța pentru că așa am promis!"

- Eu sunt astăzi la Constanța să lansez un candidat al puterii Umaniste, un om care are țigla pe casă și la propriu, și la figurat, care provine dintr-un mediu de afaceri în care a câștigat. Nu vine într-un șoșon și-n galoși la Primăria orașului Constanța. Vrea să facă și să se implice pentru comunitatea în care a trăit el și vor trăi copiii și nepoții lui.Eu, Cristian Popescu Piedone, îl voi susține și-n timpul campaniei electorale promit să fiu alături de el în orașul Constanța.- Cu siguranță este o plusvaloare pentru partid. A fost recomandat de președintele filialei județene Constanța, care a reușit, prin uimirea mea, să țină o flacără vie când toată lumea a crezut-o moartă. Și astăzi parcă am văzut, nu că a reînviat, m-a uimit domnul Florentin Chiforeanu. Eforturile președintelui la nivel de județ s-au văzut și la Tuzla, unde am fost astăzi, și la Constanța. Ei au venit toți trei la mine, așa cum este trepiedul și regula partidului nostru. Eu dacă am garantat și merg cu ei este datorită domnului președinte Florentin Chiforeanu, pentru că el i-a cunoscut, cu ei a crescut. Să vii cu niște oameni doar dornici de politică să se îmbogățească poate oricine, dar el iată că a reușit să aducă oameni care vor să muncească, au afaceri solide și nu depind de un salariu de primar. Coroborat cu experiența de viață și afacerile pe care le-a avut, promite, după cum l-am văzut eu pe candidatul Gihan Eserghep, chiar dacă este tătar. Noi suntem români cu toții. Am mare încredere. În județul acesta trăgeai cu arcul dacă nu era omul acesta Florentin Chiforeanu să coaguleze niște oameni într-un timp atât de scurt. Și văd dorința oamenilor de rând de a se regăsi în ceva sincer. Iar Partidul Umanist Social Liberal poate fi singurul partid de pe eșichierul politic care emite sinceritate. Sunt oameni care vin dintre oameni și vor să rămână între ei.- La mine vorba este vorbă. Să știți că nu trebuie să fii președinte și nu calitatea contează. Ci aceea de om. Iar eu dacă sunt prezent aici este pentru că am promis. Nu mă dezic de Partidul Umanist Social Liberal. Dar să știți că funcțiile în partid sunt trecătoare și eu nu am nevoie de funcție. Eu am nevoie să rămân între oameni, să susțin oameni. Poți să nu fii președinte de partid, dar oamenii să aibă încredere în tine, în oameni care pleacă la drum începând de astăzi. Iar eu, Cristian Popescu Piedone, cu experiența mea de peste 30 de ani, voi fi alături de organizația județului Constanța, de domnul Florentin Chiforeanu și de cei doi candidați la Primăria orașului Constanța și la Tuzla. Eu în București nu prea am să fac campanie. Îmi depun candidatura și plec în concediu și o să vin și la mare. Și atunci o să facem câteva zile de campanie.Ați văzut că le-am făcut aceleași cadouri. În primul rând pila, să-și pilească limba, și să vorbească pe limba omului, și nu pe cea de politician. Sloganul nostru este „Fapte, nu vorbe”.- Cu siguranță, dacă va crede că imposibilul devine posibil. Cu forța Partidului Umanist, cu un președinte de organizație județeană, va reuși. Nimeni nu m-a creditat de la începutul carierei mele, când m-am luptat singur, pe o carieră clădită la Protecția Consumatorului, dar ușor-ușor dintre oameni m-am ridicat.