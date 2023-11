Prima candidatură anunţată oficial pentru Primăria Constanţa! PUSL merge pe mâna lui Gihan Eserghep

„În urma întâlnirii directe de duminică cu ocazia mitingului organizat de partidul nostru la Bucureşti pentru un protest faţă de administraţia locală din municipiul Bucureşti, am fost întrebat de către conducerea partidului, practic mi-au propus, să îmi depun candidatura la funcţia de primar al municipiului Constanţa şi am acceptat. Obiectivul nostru principal este acela de a repune oraşul Constanţa pe harta localităţilor atractive pentru mediul de afaceri, turism şi pentru populaţia oraşului Constanţa întâi şi întâi. Vrem să facem un oraş primitor, un oraş curat, un oraş în care să putem circula cu toţii fără să ne enervăm în fiecare zi. În primul şi în primul rând trebuie schimbată mentalitatea unora dintre angajaţii Primăriei Constanţa, care trebuie să înveţe că trebuie să lucreze în slujba cetăţeanului. Trebuie să iasă pe teren, să vadă modul dezastruos în care se efectuează toate lucrările oraşului Constanţa. Este inadmisibil ca în secolul XXI să asfaltăm 100 de metri liniari şi să dureze 7-8 luni de zile, timp în care tot oraşul să circule pe acea stradă şi să îşi creeze probleme şi stare de nervozitate. Ne trebuie lucrări de investiţii majore, nu cârpeli şi peticiri cu asfalt, deoarece vom avea probleme. A asfalta o stradă nu mi se pare o mare realizare”, a declarat Gihan Eserghep.







„Nu mă interesează ce fac alţii, nu mă interesează ce zic ei că au făcut în trecut. Mă interesează ce vreau să fac eu împreună cu toată echipa pe care o am adusă de mine în acest proiect. Nu putem să ne cramponăm şi să vorbim de X, Y, Z, ca persoane, că au făcut sau că nu au făcut. Important este să facem noi. Tot atât de important este să reuşim să trezim conştiinţa populaţiei. Populaţia din Constanţa trebuie să se prezinte la vot într-un număr cât mai mare. Cu cât procentul cetăţenilor la vot va fi mai mare, cu atât va fi mai legitimă alegerea celui care se va prezenta peste un an de zile la alegeri. Tocmai de aceea am anunţat în mod oficial candidatura de acum, cu atât timp înainte, pentru a avea cât mai mult timp la dispoziţie să interacţionăm cu toţi cetăţenii oraşului Constanţa de pe toate palierele. Începând cu cetăţenii din piaţă şi terminând cu mediul de afaceri, pentru că oraşul Constanţa are nevoie de un parc industrial cât mai rapid posibil, are nevoie de fabrici, de locuri de muncă, deoarece acestea vor aduce banii la buget şi vor da posibilitatea modernizării efective a oraşului Constanţa. Dacă asfaltăm două trotuare şi punem 10 pavele, asta nu se cheamă modernizare”, a mai spus Gihan Eserghep.







„Lista de candidaţi pentru Consiliul Local este structurată la ora actuală, dar este încă în lucru. Timp este suficient. Trebuie să aducem în faţa constănţenilor o listă cu consilieri locali care să fie specialişti în diferite domenii. Avem deja specialişti în urbanism, specialişti în cultură, specialişti în educaţie, în sănătate. Reversul medaliei atunci când îţi anunţi o candidatură este faptul că mulţi râd de tine. Spre deosebire de alţii, eu îmi asum acest lucru. Nu poţi câştiga nicio competiţie dacă nu încerci să participi la ea. Dacă stăm toţi pe margine, acesta fiind şi principalul motiv care m-a determinat să intru în viaţa politică, nu este bine. Atât eu, cât şi colaboratorii mei nu am mai făcut până acum politică. Toţi stăm pe margine, nu suntem mulţumiţi. Nu ne place ce vedem în jurul nostru, vrem ceva mai bun, dar nu avem curajul să intrăm în teren”, a concluzionat Gihan Eserghep.







„Prin mâna mea au trecut în calitate de angajaţi mii de oameni şi nu am schimbat societatea, care deţine acelaşi cod fiscal de la înfiinţare”, a explicat Gihan Eserghep.

