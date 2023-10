Veselie în Primăria Constanța! Edilul Vergil Chițac propune majorarea salariilor

Iată întreaga grilă de salarizare AICI.

Consilierii locali constănțeni se reunesc, marți, 31 octombrie, în ședință ordinară. Printre altele, pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre ce vizează modificarea HCL numărul 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare.Salariile ar urma să se majoreze începând cu data de 1 noiembrie 2023. Proiectul este inițiat de edilul Vergil Chițac însă indemnizația de conducere a acestuia nu se va majora, ci va rămâne 20.700 lei brut pe lună .„Majorarea salariilor de bază ale salariaţiilor care deţin funcții publice sau contractuale de conducere sau execuție este motivată de situaţia economică generală, de creşterea prețurilor la toate categoriile de bunuri şi servicii fapt care, în lipsa unor măsuri concrete şi rapide, vor vulnerabiliza personalul angajat prin diminuarea puterii de cumpărare cu impact semnificativ asupra standardului de viaţă. Această majorare salarială se va acorda începând cu data de 01.11.2023 cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul local şi nu implică o rectificare bugetară suplimentară şi este o măsură compensatorie a scăderii puterii de cumpărare din ultima perioadă. Majorarea propusă va avea efecte pozitive in sensul preîntâmpinării migrației forţei de muncă la alte instituții cu nivel de salarizare mai mare”, a precizat în raportul de specialitate, șeful Serviciului de Resurse Umane, Laura Bobeș.Ce salarii vor încasa angajații de la 1 noiembriePotrivit hotărârii a fost încheiat procesul verbal nr.109/19.10.2023 înregistrat sub nr. 202326/19.10.2023 cu organizația sindicală reprezentativă (Sindicatul Liber din Administrația Publică Locală ) în urma consultărilor cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, potrivit căruia s-a convenit: majorarea nivelului aprobat al salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale de conducere (arhitect-șef, director general, director general adjunct, director executiv, director executiv adjunct, șef serviciu, sef birou, șef serviciu audit public intern, administrator public) cu 850 lei brut.Totodată s-a convenit majorarea nivelului salariilor de bază pentru funcțiile publice de execuție, cum ar fi: auditor, consilier, inspector, consilier achiziții publice, consilier juridic, expert, polițist local, referent de specialitate, referent cu 850 lei brut la gradația 0, precum și majorarea nivelului salariilor de bază pentru funcțiile contractuale de execuție: consilier, inspector de specialitate, referent, arhivar, casier, expert local și muncitor calificat, consilier cabinet primar, inspector de specialitate - Compartiment secretariat cu 850 lei brut la gradatia 0.Totodată, aplicarea salariului de bază minim brut la gradația 0 se va face începând cu data de 01.10.2023 la salariile de baza aflate sub nivelul sumei de 3300 lei, dar și aplicarea noii grile de salarizare majorate cu 850 lei brut la gradația 0 pentru funcțiile de execuție, respectiv cu 850 lei brut pentru funcțiile de conducere să se realizeze începând cu data de 01.11.2023.Potrivit documentului atașat proiectului de hotărâre, salariul secretarului general al municipiului Constanța ar urma să crească la 18.200 lei brut, un director general va câștiga 15.407 lei brut, iar arhitectul șef va câștiga 15.407 lei brut. De asemenea, un director general adjunct va încasa 14.713 lei. Tot de la 1 noiembrie, șefii de birou vor avea un salariu de 11.445 de lei brut iar șefii de serviciu vor avea un salariu de bază de 12.200 lei.Tot în acest context, consilierii personali ai primarului vor încasa lunar 10.050 lei brut.