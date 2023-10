Primarul din Cumpăna, Mariana Gâju, deplasare în Republica Moldova. „Femeile trebuie să fie implicate în politică!”

Multe voci spun că femeile ar trebui să fie implicate din ce în ce mai mult în politică, să se ocupe de administraţii locale şi de alte lucruri de genul acesta. Un exemplu elocvent este Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, care a luptat întotdeauna pentru drepturile femeilor, indiferent în ce domeniu ar fi acestea.Mariana Gâju s-a deplasat la sfârşitul săptămânii trecute în Republica Moldova, acolo unde a avut rol de speaker în cadrul unei întâlniri tematice şi s-a întâlnit şi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu.„Cu mare onoare și bucurie am participat sâmbăta aceasta la Forumul Femeilor din Moldova, ediția 2023, cu sloganul Luptați, câștigați, conduceți! ce a avut loc în Republica Moldova. Evenimentul, organizat de Institutul Republican Internațional - IRI Moldova și-a propus să încurajeze dialogul, să împărtășească idei și să cultive un mediu care promovează egalitatea de gen și implicarea femeilor în procesele decizionale. Am fost invitată pentru a fi speaker la acest forum, reprezentantă a României, în calitate de femeie primar și vicepreședinte pentru Europa de Sud-Est al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor. Am încurajat femeile să adopte un rol activ în conducerea politică și în diplomație. La fel ca în alte ocazii, am susținut egalitatea de șanse și de gen alăturându-mă eforturilor colective de promovare a drepturilor și reprezentării femeilor în lumea politică.Forumul femeilor din Republica Moldova demonstrează prin prezența femeilor cu experiență din atâtea state că femeile în politică sunt pe drumul cel bun. Femeile devin sufletul și echilibrul familiei și comunității atunci când lucrează după următoarele principii: acțiune, fermitate și demnitate. Întotdeauna femeia este conștiincioasă, urmărește îndeaproape realizarea unui obiectiv până la bun sfârșit și în același timp nu uită că ceea ce a promis trebuie și îndeplinit. Femeile nu aleargă după succes ci își doresc să rămână oameni de valoare, lăsând moștenire copiilor prin munca pe care o depun, un nume curat și respectat! Trăind și muncind astăzi, reparăm trecutul dar construim și viitorul, însă viitorul fără femei în politică, nu există! Femeia are misiunea să lupte împotriva violenței, să lupte împotriva războiului și ne rugăm bunului Dumnezeu să avem pace și sănătate pentru viitorul copiilor noștri!Onorantă a fost și întâlnirea cu doamna Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, ce a avut ca țel promovarea comunelor României, dar mai ales a comunei Cumpăna. Cu drag i-am dăruit steagul și monografia comunei Cumpăna, asigurând-o de asemenea că prin structurile asociative din care fac parte în instituțiile europene, susținem aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.Felicitări organizatorilor și tuturor participanților!”, a declarat Mariana Gâju.