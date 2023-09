Peste 100 de voluntari prezenți la acţiunea de curăţenie organizată de Primăria Techirghiol

În cadrul proiectului „Ziua Naţională de Curățenie 2023, Natura are prioritate”, derulat de „Let’s Do It, Romania” şi Primăria Techirghiol, peste 100 de voluntari, de la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”, Primăria Techirghiol și firma de salubrizare au luat la pas faleza oraşului, între limita proprietății cu Eforie Nord (zona băi reci) până la Grădina Botanică Techirghiol, şi au strâns deşeurile.„Le mulțumim tuturor celor care au răspuns invitației de a se alătura acestui demers, mai ales celor mai mici locuitori ai orașului nostru care au îmbinat utilul cu plăcutul și au petrecut câteva ore în aer liber ajutând la ecologizarea falezei”, au transmis reprezentanții Primăriei Techirghiol.