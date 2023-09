Primăria Techirghiol se alătură campaniei „Let’s Do It, România”

Primăria orașului Techirghiol se alătură „Let’s Do It, România” în proiectul „Ziua Națională de Curățenie 2023, Natura are prioritate”. Organizatorii „Let’s Do It, România” doresc ca pe 16 septembrie să mobilizeze la nivel național cât mai mulți români care, pentru câteva ore, să facă curățenie în orașele din care provin.„Techirghiolul a fost, este și va fi mereu parte a acestui proiect, pentru ca pur și simplu ne pasă. Astfel, sâmbătă 16 septembrie, ora 10:00, în fața sediului vechi al Primăriei Techirghiol, vă asteptăm în număr cât mai mare pentru a ecologiza zona de promenadă a orașului Techirghiol, între limita proprietății cu Eforie Nord, (Zona Băi Reci) până la Grădina Botanică”, au anunțat reprezentanții Primăriei Techirghiol.