Edilul Florin Chelaru: „Vom începe să scoatem în stradă mai multe echipe ale Poliţiei Locale”

Oraşul Năvodari continuă să se dezvolte şi să arate din ce în ce mai bine. Acest lucru se întâmplă mai ales cu sprijinul administraţiei locale care în momentul de faţă are în implementare mai multe proiecte importante pentru localnicii urbei. Primarul Florin Chelaru este destul de activ, el mergând aproape zilnic pe teren şi supraveghind lucrările echipelor de intervenţie.Când vine vorba despre administrarea unui oraş, se face referire la buna gospodărire, iar Florin Chelaru ne-a explicat în câteva cuvinte în ce constă activitatea sa şi a administraţiei locale pe care o conduce.„Avem multe proiecte pe care vrem să le terminăm cât mai repede pentru a începe altele noi. Zilele acestea am fost pe teren şi am stat cu orele lângă echipele care au lucrat neîncetat. În Parcul Trandafirului am săpat rabate de flori, iar acelaşi lucru l-am făcut şi în parcurile Ion Dobre şi Central. Pe strada Constanţei era mare nevoie de un sistem de irigaţii şi am săpat acolo în vederea instalării acestui sistem. Bineînţeles că am amenajat şi terenul astfel încât să arate frumos. Pe strada Albinelor am tuns ruloul de gazon care se afla în apropierea celor două trotuare şi acelaşi lucru l-am făcut şi lângă Centrul Multifuncţional de Sănătate şi pe strada Tineretului. Menţionez că am reabilitat din nou mobilierul stradal. La acest capitol avem o problemă pentru că acest mobilier stradal este vandalizat destul de des. Am tot făcut apel la cetăţeni să respecte munca noastră pe care o facem pentru ei. Eu nu vreau să ameninț, dar vom începe să scoatem în stradă mai multe echipe ale Poliţiei Locale, zi şi noapte”, a declarat Florin Chelaru.Primarul a vorbit şi despre acele rapoarte de activitate pe care le face publice în fiecare săptămână.Este unul dintre puţinii primari care fac acest lucru, însă el a spus că acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că este o datorie morală faţă de cetăţenii din oraşul Năvodari.„Raportul de activitate al primarului și al instituției pe care o conduc nu este doar o obligație legală, ci în primul rând este o formă de respect și transparență față de toți cetățenii orașului Năvodari. Așa cum v-am obișnuit cu rapoartele săptămânale de activitate, consider că este foarte important ca cetățenii să cunoască activitatea funcționarilor publici, a colegilor mei care, deși nu sunt vizibili pentru cetățeni, au un mare rol în funcționarea aparatului administrativ local. 2023 a fost până acum un an complicat, cu multă muncă, multe proiecte foarte ample demarate care au generat și mult disconfort, dar toate investițiile sunt absolut necesare pentru dezvoltarea orașului. Fie că vorbim de modernizarea și supralărgirea Podului peste Ecluză, proiect pe care l-am început încă din 2022, investițiile RAJA de extindere și modernizare a rețelelor de apă și canalizare în Năvodari și Mamaia Sat, construirea noii școli nr.3 sau modernizarea Casei de Cultură, toate aceste proiecte sunt foarte importante pentru Năvodari, iar finalizarea lor va aduce un real plus valoare orașului nostru. Am şi un mesaj pentru cetăţeni. Vă mulțumesc pentru sprijinul dvs și vă asigur că împreună cu echipa Primăriei Orașului Năvodari vom continua să muncim și să dezvoltăm proiecte pentru un oraș mai frumos și mai dezvoltat!”, a transmis Florin Chelaru.