Zilele Oraşului Năvodari, sărbătorite ca într-o mare familie

„Ce poate fi mai frumos decât să sărbătorim împreună zilele orașului, având în mijlocul nostru tinerii și copiii frumoși, talentați și deștepți ai Năvodariului. Ei sunt tot ceea ce are orașul nostru mai de preț, iar aceste zile le sunt dedicate lor! Știu că unii și-ar fi dorit concerte și artiști de renume, însă fiind un an mai greu, cu multe proiecte demarate, lucrări peste lucrări, am preferat ca această sărbătoare a orașului să fie una în familie, cu oameni dragi și copiii de valoare ai Năvodariului. Și mă bucur nespus că este așa! Investiții în orașul nostru sunt multe, de amploare și rezultatele se vor vedea în curând și vă asigur că impactul acestora asupra comunității va fi semnificativ. Apoi, ne vom putea gândi și organiza ample evenimente culturale și artistice, dar lucrurile trebuie făcute în ordinea lor firească. Fiind o zi de sărbătoare a orașului, vreau să mulțumesc tuturor năvodărenilor pentru răbdare și înțelegere, dar și pentru implicarea lor activă în viața Năvodariului. La Mulți Ani, dragii mei, și să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de un oraș cât mai frumos și prosper”, a transmis primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru.





În weekendul care tocmai a trecut au avut loc Zilele Oraşului Năvodari, eveniment organizat de Primăria Năvodari în parteneriat cu Consiliul Local. Primarul Florin Chelaru a precizat că anul acesta nu a invitat prea multe vedete, mai exact artişti consacraţi, pentru că a considerat că aceste zile trebuie să fie sărbătorite în familie.