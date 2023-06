În pragul sezonului estival, administraţia locală din Năvodari are activitate intensă. „Va merita tot efortul”

Unul dintre primarii din judeţul Constanţa care au activitate zilnică şi intensă este primarul din oraşul Năvodari, Florin Chelaru. Edilul ne-a explicat că oraşul trebuie să arate într-un anumit fel, mai ales în pragul sezonului estival. Năvodari este un oraş la malul mării care atrage foarte mulţi turişti vara, la fel şi Mamaia Nord sau Mamaia Sat, staţiuni care aparţin de această localitate.Totodată, Chelaru a specificat că aceste lucrări nu sunt făcute doar pentru turişti, ci în special pentru oamenii care locuiesc acolo.„Împreună cu operatorii de plaje, agenți economici de pe litoral, dar și colegi din Primărie, reprezentanți de la Salubrizare, Termica, Gospodărie Comunală am luat Promenada la pas pentru a stabili ce mai avem de făcut fiecare, înainte de începerea sezonului estival. Se montează noi coșuri de gunoi, se recondiționează băncuțele, se taie iarba și se igienizează zona de litoral. De asemenea, operatorii de plaje și-au luat angajamentul de a reamenaja și întreține zonele aferente sectoarelor pe care le administrează. Vom continua aceste acțiuni în perioada următoare alături de agenții economici”, a declarat Florin Chelaru.Problema insectelor este una greu de gestionat, mai ales atunci când afară sunt temperaturi ridicate, însă Florin Chelaru a găsit soluţie pentru acest lucru.„Sâmbătă dimineață, între orele 05.00-07.30, vom efectua o acțiune de dezinsecție aeriană pe raza întregului oraș Năvodari. În prima dimineață vom acoperi zona de litoral și Mamaia Sat, iar în cea de-a doua vom acționa deasupra cartierelor din oraș. Soluția folosită este insecticidul Solfac Trio EC 140 NF, substanță omologată în combaterea țânțarilor, insectelor zburătoare, căpușelor, gândacilor și altor insecte târâtoare.Rugăm cetățenii să evite zonele unde se acționează, iar apicultorii să ia măsuri pentru protejarea stupilor. De asemenea, îi rog pe toţi cetăţenii oraşului nostru să ţină geamurile locuințelor închise în acest interval”, a mai spus Florin Chelaru.Evident că edilul îşi îndreaptă atenţia şi spre străzile din oraş care suferă lucrări de asfaltare şi modernizare.„În urma discuțiilor cu cetățenii de pe strada Constanței privind situația și calitatea lucrărilor pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă și canalizare, în această dimineață am convocat la fața locului constructorii, reprezentanții RAJA și alte compartimente responsabile! Am verificat calitatea lucrărilor și termenele de execuție, am discutat cu oamenii șile-am cerut celor responsabili să țină cont de fiecare sesizare și să se implice rapid pentru rezolvarea problemelor”, a explicat edilul.Florin Chelaru a mai adăugat că se ocupă de lucrările de apă şi canalizare din localitate şi pentru acest lucru comunică des cu cei de la RAJA.„Știu că lucrările la infrastructura de apă și canalizare de pe strada Constanței ne-au mâncat tuturor nervii, dar problemele constatate în subteran de constructori au fost cu mult peste așteptări și soluțiile tehnice stabilite în faza de proiectare. Zilele acestea s-au turnat ultimele cămine de vane cu capace din beton și sperăm ca în 2-3 săptămâni, după cum ne asigură executantul, lucrările să fie gata. Deși nu este investiția Primăriei și nu noi am angajat firmele constructoare, m-am implicat și mă implic cât pot pentru ca acest proiect de extindere și modernizare rețea de apă și canalizare să se încheie cât mai curând. Vă mărturisesc că nu sunt deloc mulțumit de viteza în care au decurs lucrările, că blocăm orașul de aproape doi ani în săpături și șanțuri, dar trag speranța că beneficiile acestui proiect pe termen lung să merite tot efortul și sacrificiile cetățenilor. La final, strada Constanței va fi refăcută cap-coadă de la zero, de la asfalt, trotuare și spații verzi”, a încheiat Florin Chelaru.