Primăria Cumpăna organizează „Ziua Familiei”. Este aşteptat un adevărat spectacol

Primăria şi Consiliul Local al Comunei Cumpăna marchează luni, 15 mai, ora 17:00, în Sala mare a Casei de Cultură din localitate „Ziua Internaţională a Familiei”.În cadrul evenimentului vor fi celebrate familiile căsătorite în comuna Cumpăna, care în acest an aniversează „Nunta de aur”. De asemenea, vor fi aniversate şi tinerele familii care în acest an și-au unit destinele, prin încheierea căsătoriei. Familiile vor primi în dar un frumos spectacol, flori, diplome şi daruri.„Muzica românească interbelică are un farmec aparte, inconfundabil, care ne duce cu gândul la o viață boemă, tihnită, muzica fiind romantică și potrivită pentru încărcarea bateriilor spirituale. Muzica din această perioadă vorbește de acele vremuri de demult care sunt fascinante prin eleganța pe care o exprimă, fiind o perioadă în urma căreia am moștenit numeroase creații muzicale valoroase. Spectacolul Vintage cuprinde un repertoriu bogat, specific perioadei interbelice, studenții Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța interpretând diverse piese muzicale din palmaresul muzicii românești. Proiectul Vintage se constituie și într-o activitate de cercetare a repertoriului de altădată, găsirea modalităților de interpretare, precum și parcurgerea etapelor de organizare a unui spectacol. Conceptul spectacolului și direcția muzicală aparțin regretatului compozitor Dumitru Lupu”, au transmis reprezentanţii Primăriei Cumpăna.