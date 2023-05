Liberalii susţin acordarea voucherelor de vacanţă pentru angajaţii de la privat

În Senatul României a fost depusă Propunerea legislativă prin care circa 4,2 milioane de salariați din sectorul privat vor beneficia de vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 lei/an/salariat, similar cu salariații din sectorul bugetar. Contravaloarea acestora va fi asigurată din bugetul de stat, fără nicio presiune suplimentară pe angajatori.Această măsură are rolul de a revitaliza sectoarele turism și HoReCa. Propunerea legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social, precum și raport favorabil, în unanimitate, în Comisiile juridică, buget-finanțe și antreprenoriat și turism.În acest context, la Constanţa, a avut loc o conferinţă de presă la care au participat iniţiatorul propunerii legislative, senatorul din Neamţ, Eugen Ţapu Nazare, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, directorul CCINA, Ruxandra Serescu și președintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu.„Suntem astăzi (n.r. joi) aici pentru a discuta o inițiativă legislativă care să contribuie la susținerea turismului românesc. Aceasta îi aparține domnului Eugen Nazare. Problema turismului este una care va exista în Constanţa. Am luat contact cu ea în perioada pandemiei atunci când toți aveau nevoie de reluarea unui cadru de dialog. Am găsit deschideri din partea autorităților locale. Cred că suntem singurul județ care nu am avut manifestații de stradă în ceea ce privește turismul. Salut crearea OMD-ului și orice altă iniţiativă care contribuie la dezvoltarea acestui sector în județul Constanța”, a declarat Silviu Coşa.Iniţiatorul proiectului de lege, Eugen Nazare, a explicat de ce este benefică această iniţiativă şi speră ca luni aceasta să treacă de Plenul Senatului.„Sunt onorat să fim împreună la acest demers necesar de dezbatere a acestei inițiative legislative. Această inițiativă a venit din motivul de a elimina discriminarea dintre cele două tipuri de angajați, cei din domeniul public și cei din domeniul privat. Am făcut o dezbatere la Piatra Neamț, la mine acasă, în Bucovina, în Argeș și la București. Toate acestea sunt zone cu potențial turistic. Există această normalitate de a dezbate cu mediul de afaceri o inițiativă care privește mediul de afaceri. Legea a fost votată în 2 dintre cele 3 comisii raportoare. Luni, Comisia de Muncă va fi definitivă și ea, apoi legea va intra în Plenul Senatului. Peste 140 de senatori și deputați din PSD, PNL și UDMR au semnat această inițiativă”, a spus Eugen Nazare.Vergil Chiţac şi Mihai Lupu susţin iniţiativa legislativăPrimarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a precizat că susţine demersul de a face ca iniţiativa legislativă pe care propus-o să fie un real succes.„Eu sunt aici în dublă calitate. Una este cea de prieten a domnului Nazare și a doua e cea din postura primarului Constanței. Îl felicit pentru o normalitate pentru că așa cum a spus și el este o nedreptate. Angajații de la privat sunt discriminaţi faţă de cei de la stat. Cred că alegerea orașului Constanța pentru această dezbatere este benefică pentru orașul nostru. Vor intra bani în oraș, se vor crea locuri de muncă. Poate vom opri exodul acesta de turism în afara României care se manifestă pe timpul sezonului estival”, a spus Vergil Chiţac.Părerea lui Vergil Chiţac este aceeaşi ca cea a preşedintelui CJC, Mihai Lupu.„Când am vorbit de normalitate, aceasta este. O lege care să intre în dezbatere. Când eram parlamentar toate inițiativele au fost dezbătute cu persoane acreditate. Ca inițiator al legii de vacanță am spus care sunt beneficiile cetățenilor. Ei trebuie să se bucure de servicii. Apoi vorbim și de impactul economic care este unul foarte mare. Aceste vouchere de vacanță sunt foarte importante”, a adăugat Mihai Lupu.Directorul Camerei de Comerţ şi Industrie, Navigaţie şi Agricultură, Ruxandra Serescu, a admis faptul că şi ea este la rândul său un angajator şi este de acord cu iniţiativa legislativă pe care a propus-o Eugen Nazare.„Sunt onorată să fiu aici. În primul rând Camera de Comerț reprezintă mediul de afaceri și noi susținem această propunere legislativă. Vorbesc și în asentimentul domnului Mihai Daraban care susține și el iniţiativa. Și eu sunt un angajator privat. Firmele din mediul privat întotdeauna au fost mai împovărate. Știm foarte bine că multe firme nu au putut să acorde prime de vacanță. Sprijinul guvernului este binevenit. Este un proiect foarte bun pe care îl susținem”, a concluzionat Ruxandra Serescu.