Primăria comunei Cumpăna, o nouă colaborare cu voluntarii de la Habitat for Humanity România

După ce în luna octombrie 2022 Habitat for Humanity România prin construirea a noi patru case, a atins pragul de 40 locuințe construite în comuna Cumpăna, luni un număr de 70 de voluntari din Marea Britanie, Irlanda, Germania, Olanda și Statele Unite ale Americii, s-au adunat pe șantierul din comuna Cumpăna, unde timp de o săptămână vor lucra pentru același scop, ca și până acum: să construiască speranță pentru cei aflați în nevoie de o locuință decentă.Săptămâna aceasta se va lucra la terminarea a 6 locuințe (pentru 6 familii), inclusiv la finisajele interioare a două dintre casele ridicate în luna octombrie.Luni dimineață, primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju a întâmpinat cum se cuvine voluntarii, oferindu-le în semn de apreciere mărțișoare și plăcintă dobrogeană.Alături de aceștia s-au aflat și Rick Hathaway vicepreședinte al Habitat for Humanity International, alături de Roberto Pătrășcoiu, directorul Habitat for Humanity România. Mariana Gâju le-a mulțumit tuturor pentru continuitate și pentru faptul că de peste 13 ani Habitat for Humanity oferă speranța familiilor din comuna Cumpăna. Aceasta a anunțat că administrația publică locală va pune la dispoziție un alt teren pentru ca acțiunile ONG-ului să continue pe teritoriul comunei Cumpăna. „Avem nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră”, a spus Mariana Gâju.Aceste locuințe sunt destinate exclusiv locuitorilor comunei Cumpăna care au depus dosar și au îndeplinit anumite condiții. Terenul pe care sunt construite casele, cât și racordarea la utilități sunt facilitate de Primăria comunei Cumpăna.Voluntarii vor fi împărțiți pe două ateliere de lucru: montare plăci de rigips carton și parchet și vor fi îndrumați în permanență de echipa de constructori Habitat for Humanity România.Activitatea de luni nu ar fi fost posibilă fără parteneriatul de succes dintre Primăria Cumpăna și Habitat for Humanity România.După ziua de voluntariat, cei 70 de invitați vor rămâne în Constanța până joi inclusiv, unde vor participa la o serie de workshop-uri cu focus pe bune practici în comunicare și strângere de fonduri.Prin aceste acţiuni pe care administraţia locală din Cumpăna le exercită în parteneriat cu voluntarii de la Habitat for Humanity România, tinerii din localitate au doar de câştigat.Într-o perioadă în care tinerii obţin credite bancare din ce în ce mai greu din cauza faptului că există foarte multe locuri de muncă care nu oferă o remuneraţie la adevărata lor valoare, acest parteneriat le vine în ajutor şi le oferă practic un trai mai bun. Reprezentanţii Habitat for Humanity România promit să continue parteneriatul cu primăria comunei Cumpăna şi pe viitor, astfel încât mai şi mai mulţi tineri să beneficieze de aceste facilităţi.