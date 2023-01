Primăria Cumpăna îi ajută pe tinerii şomeri să se integreze în sistem. „Un lucrător social trebuie să pună suflet”

Miercuri, în cadrul Centrului Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna a avut loc Conferința de Deschidere a proiectului „NEETS SE - Nivel Educativ Elevat pentru Tinerii Șomeri din Regiunea Sud-Est” finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, derulat de Primăria comunei Cumpăna în parteneriat cu Fundația „Zi Deschisă”.În cadrul acestui proiect se dorește formare profesională gratuită a tinerilor din zona de Sud-Est a României, în special a locuitorilor comunei Cumpăna.„Tânăr NEETS este un șomer înregistrat, care nu este cuprins în nicio formă de învățământ. El nu trebuie să aibă venit. Aducem acest proiect care are cursuri de calificare pentru a reduce nivelul de șomaj din regiunea SE. Tinerii trebuie să aibă între 16 și 29 de ani. Cursurile din cadrul acestui proiect sunt: agent de securitate - 360 de ore, lucrător social - 80 locuri în țară - 720 de ore (este cel mai lung curs ca durată). La final se primesc diplome și subvenția aferentă cu 5 lei pentru fiecare oră. Mai sunt cursuri de SSM, contabil, competențe digitale”, a declarat Mona Jipianu, reprezentantul fundației „Zi Deschisă”, Focșani.Începând de marţi și până pe 31.05.2023, se derulează în comuna Cumpăna un prim component al proiectului. 14 tineri ai comunei, cu vârsta cuprinse între 16 și 29 ani, absolvenți de minim 8 clase, care nu sunt angajați și nu urmează o formă de învățământ, vor fi calificați în meseria de lucrător social. Cursurile de teorie vor fi susținute la centrul din Cumpăna, iar practica se va desfășura în instituția Primăriei. După absolvirea examenului final fiecare cursant va primi suma de 3600 lei. Intițial au fost 27 de persoane înscrise, iar în final, după verificările necesare, au fost aleși 14 cursanți, înscriși la AJOFM.„Veți obține o calificare într-un domeniu în care veți activa. Lucrătorul social este o persoană cu studii medii, dar activitatea se aseamănă cu cea a asistentului social care are studii superioare. Aceasta lucrează în interesul grupului vulnerabil, fie copil sau adult”, a declarat doamna lect. univ. dr. Marinela Grigore din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Ovidius”, Constanța și formator al acestui curs.„Din anul 2022 în colaborare cu aceeași fundație desfășurăm proiectul C.O.P.I.I. care se referă la cooperare, organizare, protecție, informare și includerea copiilor în tot ceea ce înseamnă viața civilizată, proiect de care beneficiază un număr de 124 de copii ai comunei. Primăria Cumpăna are experiență în colaborarea cu asociații nonguvernamentale, având înființată chiar și o asociație (Asociația pentru Dezvoltare Comunitară a Comunei Cumpăna. Accesăm în continuare fonduri europene de calificare a persoanelor aflate în nevoi. Este de reținut că după terminarea cursului care are drept scop pregătirea persoanei pentru calificarea de lucrător social putem să le găsim loc de muncă, însă pentru că nu putem avea atâtea nevoi la nivelul comunei noastre, ne vom interesa și în localitățile limitrofe. Un lucrător social trebuie să pună suflet pentru oamenii cu care lucrează pentru a fi eficient”, a spus Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.Totodată se face apel pentru următorul proiect „Creșterea Ocupării și Competențelor Șomerilor și Persoanelor Inactive din regiunea Sud Est (COCSPI SE)” ce vizează persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 64 de ani.