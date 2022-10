Eveniment important la Cumpăna. Sunt vizate drepturile tinerilor: "Nimic nu este mai important în viaţa fiecăruia dintre noi decât copilul"

Astăzi, la Cumpăna, are loc un seminar care privește Rolul Familiei în dezvoltarea şi educația tinerilor. Se vorbeşte despre experienţe de bună practică în apărarea drepturilor copiilor. Organizatorii sunt Federația Internațională a Comunităților Educative din România în parteneriat cu Primăria Cumpăna şi ACoR.





















"Este firesc să fie organizată în mediul rural o asemenea conferinţă naţională cu tema "Rolul familiei în dezvoltarea şi educaţia tinerilor" pentru că nimic nu este mai important în lume, în viaţa fiecăruia dintre noi decât copilul, copil care nu numai că este cea mai fragilă fiinţă, dar în vremurile de astăzi, în vremuri tulburi, în vremuri de criză, nu trebuie copilul să simtă aceste tristeti ale vietii. De aceea, Cumpăna, membră a Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România, în parteneriat cu cele trei ministere, ale Familiei, Muncii şi Educatiei, au ca temă în cele două zile de dezbateri care să fie propunerile legislative, care să fie modalităţile de întărire a familiei, tocmai pentru a proteja drepturile copiilor. Sunt mai ales probleme pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, unde copiii râmân poate în grija rudelor mai îndepărtate, ceea ce nu înseamnă bine pentru viitorul copilului nostru. Copilul, încă din familie trebuie să deprindă sentimentul iubirii, al dragostei, dar şi al răspunderii şi al demnităţii. Ceea ce ne lipseşte astăzi nouă, tuturor, este că tinerii noştri nu mai au acea înţelepciune de a respecta familia. Au impresia că familia înseamnă doar o semnătură pe o bucată de hârtie, fără să aibă grijă de această familie pe care o întemeiază de bună voie şi nesiliţi de nimeni. În acelaşi timp noi trebuie să îi îndemnăm pe tineri să se întoarcă la înţelepciunea părinţilor şi bunicilor de a respecta familia de a respecta copiii pe care îi nasc din dragoste. la această conferinţă participă reprezentanţi din şase judeţe ale României, directori generali ai Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia Copiilor, şefi de centru, unde copiii sunt în grija statului. Peste 12 primari au confirmat prezenţa la Cumpăna.", a afirmat Mariana Gâju.



Mariana Gâju: "Bine ați venit acasă la Cumpăna. Așa fac unii. Revin la țărmul Mării Negre pentru a putea fi umăr lângă umăr într-o acțiune dedicată familiei și protecției copilului. Eu, doar gazda pentru dumneavoastră, vreau să îmi permiteți să salut prezența reprezentanților Federației Internaționale a Comunităților Educative din România. Le mulțumesc celora care răspund de destinele familiei și de destinele protejării drepturilor copiilor"







Toma Mareș, președinte FICE: "Așa am gândit în 1989 în Elveția la satul de copii de tineri, Pestalotzi. Am realizat în România o secțiune a FederațieiInternaționale înființatăîn 1948 sub auspiciile UNESCO. Este o secțiune care la început părea o curiozitate pentru unii care spuneau că nu va dura. Iată că după 32 de ani suntem aici și cred că pentru noi toți este o onoare să ne aflam într-o asemenea condiție și să ne desfășurăm activitatea timp de 2 zile în asemenea condiții realizate cu trudă și transpirațiee. Trebuie să pot. Așa și-a spus doamna primar Gâju. Să aibă multă sănătate și să lase pentru multe decenii în continuare viața să acționeze în folosul acestei localități. Parcă nu mai e o comună. Așa spun unii. Dar, Cumpăna este o comună. Pentru noi este o onoare că Primăria comunei Cumpăna desfășoară aici această acțiune"



În sală, printre alţii, sunt prezenţi primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, primarul din Oltina, Ştefania Cealera şi primarul din Chirnogeni.







Gabriela Creţu, vicepreședinte FICE: "De două sau trei ori pe an găzduiesc diferite evenimente. Nu vreau să uit să îi mulţumesc Marianei Gâju pentru găzduire şi pentru mobilizare. Îi cer iertare că nu am sunat-o în repetate rânduri să o întreb dacă are nevoie de sprijin. Ştiam că este atât de puternică încât nu are nevoie de aşa ceva. Şi mai eram sigură că domnul Mareş o sună foarte des. Le mulţumesc acestor oameni pentru că există. Mulți dintre noi suntem implicați în foarte multe lucruri și ştim ce înseamnă să poți dedica timpul în energia unei activități. Vă mulţumesc tuturor că aţi venit aici. Nu realizați cât de minunați sunteți. Vă aflați în faţa unui mare risc. Din 604 beneficiari, 486 erau din familii care abuzau sau neglijau. Nu se punea problema de orfani. Există riscul să idealizaţi familiile funcționale, dar există și posibilitatea de a lucra cu realitatea. De a vedea unde trebuie intervenit"